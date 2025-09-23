Malaysia catat skor 75 dalam Indeks Robust Data Governance GSMA

KUALA LUMPUR: Malaysia mencatatkan skor 75 bagi Indeks Robust Data Governance di bawah GSMA Digital Nation Index, mencerminkan rangka kerja peraturan yang kukuh serta komitmen kerajaan dalam melindungi data.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching berkata skor itu juga menonjolkan usaha berterusan Malaysia mewujudkan ekosistem digital yang selamat dan diyakini.

“Berdasarkan pencapaian ini, kita meneliti GSMA Digital Nations ASEAN Report 2025,” katanya dalam ucapan pada Digital Nation Summit Kuala Lumpur (ASEAN Edition) 2025.

Beliau menegaskan laporan itu mengiktiraf kekuatan Malaysia dalam membangunkan tenaga kerja yang berkemahiran dan mampu menyesuaikan diri.

“Rakyat kita adalah aset terbesar, dan dalam ekonomi digital yang pantas berubah hari ini, mereka memahami bahawa pembelajaran tidak pernah terhenti,” katanya.

Teo menekankan bahawa kepercayaan merupakan asas utama sesebuah negara digital, dan bagi ASEAN, membina kepercayaan digital bermaksud memastikan perlindungan privasi data.

“Di ASEAN, ekonomi digital kini dianggarkan bernilai sekitar 300 billion dolar AS dan dijangka melepasi 1 trilion dolar AS menjelang 2030,” katanya.

Beliau menambah ASEAN perlu memanfaatkan kuasa transformatif teknologi digital seperti kecerdasan buatan, internet benda, data raya, rantaian blok dan pengkomputeran awan.

Menyorot peningkatan ancaman siber di rantau ini, Teo berkata ia didorong oleh peningkatan keterhubungan, kepesatan teknologi serta kepentingan geopolitik ASEAN.

“Keselamatan siber yang berkesan memerlukan kerjasama erat antara kerajaan, sektor swasta dan badan antarabangsa dengan memberi tumpuan kepada strategi serantau,” katanya.

Beliau menegaskan pengukuhan dan pengemaskinian rangka kerja perundangan amat penting untuk membanteras jenayah siber serta menangani ancaman yang sentiasa berubah.

Mengulas mengenai persidangan itu, Teo berkata ia seiring dengan visi ASEAN 2045 yang berhasrat membina komuniti berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat.

“Saya percaya persidangan ini menandakan permulaan perbincangan tentang masa depan digital rantau ini, dipacu oleh teknologi baharu untuk mempertingkatkan keterhubungan,” katanya.

Digital Nation Summit Kuala Lumpur (ASEAN Edition) 2025 berlangsung selama dua hari dengan tema Forging ASEAN’s Digital Future: Technology for Trust and Transformation.

Perbincangan dua hari itu memberi tumpuan kepada aspek kepercayaan, AI, inovasi industri dan keselamatan siber yang membentuk masa depan digital rantau ini. – Bernama