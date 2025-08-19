Malaysia gesa ASEAN tingkat kerjasama maritim demi kestabilan serantau

GEORGE TOWN: Malaysia menggesa negara anggota ASEAN bergerak secara kolektif untuk memelihara kestabilan maritim serantau.

Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin memberi amaran kegagalan bertindak boleh mendedahkan rantau ini kepada campur tangan kuasa asing.

Beliau menekankan ASEAN tidak boleh lagi bersikap sambil lewa menghadapi cabaran maritim yang semakin kompleks.

“Jika ASEAN tidak bertindak sekarang, kestabilan maritim kita akan terjejas teruk,“ katanya dalam ucaptama di Mesyuarat Panglima Tentera Laut ASEAN (ANCM) ke-19.

Mohamed Khaled menyeru kerjasama praktikal melangkaui retorik untuk wujudkan masa depan maritim lebih terjamin.

Beliau mencadangkan tiga bidang keutamaan termasuk menegakkan neutraliti ASEAN di tengah tekanan luar seperti taktik zon kelabu dan pencerobohan asing.

“Undang-undang antarabangsa, khususnya UNCLOS 1982, mesti jadi asas kerjasama kita,“ tegasnya.

Malaysia turut mencadangkan inisiatif seperti Cabaran Inovasi Maritim ASEAN (AMIC) dan Piala Sukan Tentera Laut ASEAN.

Projek tentera laut serantau juga dicadangkan untuk tingkatkan penggunaan teknologi dan pembangunan keupayaan bersama.

Mohamed Khaled menjemput negara ASEAN meneroka pendekatan Whole-of-Government and Whole-of-Society (WOGOS) bagi tangani ancaman moden.

ANCM ke-19 dihadiri 88 delegasi dari 10 negara ASEAN serta pemerhati Timor-Leste, dengan penyertaan 10 kapal tentera laut.

Latihan Tentera Laut Pelbagai Hala ASEAN (AMNEX) turut diadakan bagi mengukuhkan kerjasama dan kepercayaan maritim. - Bernama