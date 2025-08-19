Malaysia perlu modenkan sistem perpaipan air dengan inovasi - Fadillah

KUALA LUMPUR: Malaysia perlu memodenkan sistem perpaipannya dengan lebih cekap dan inovatif bagi meningkatkan prestasi operasi serta memperkukuh imej sektor air.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menegaskan bahawa negara kini berada di tahap penentu dalam sektor air.

Keputusan yang dibuat sekarang akan menentukan kebolehpercayaan, kelestarian, dan kesaksamaan perkhidmatan air untuk generasi akan datang.

“Tema tahun ini merangkumi keperluan mendesak untuk memodenkan sistem paip dan peluang mengolah semula imej sektor air Malaysia,” katanya semasa merasmikan Persidangan dan Pameran Khas Air Malaysia 2025.

Persidangan tersebut bertemakan “Bahan Paip, Reka Bentuk, Pembinaan, Pemantauan dan Penyelenggaraan untuk Sistem Air dan Pembetungan”.

Fadillah menjelaskan bahawa pembaharuan akan berfokus kepada empat tonggak strategik.

Kecekapan diutamakan, transformasi digital, perancangan ketahanan, dan penglibatan pihak berkepentingan menjadi asas utama pembaharuan ini. - Bernama