Mangsa banjir Sabah meningkat ke 2,813 orang, Perak dan Selangor catat penurunan

KUALA LUMPUR: Jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan di Sabah menunjukkan peningkatan ketara setakat 4 petang ini.

Sebanyak 2,813 mangsa daripada 752 keluarga kini berlindung di 21 pusat pemindahan sementara dan sebuah pusat pemindahan kekal berbanding 2,468 mangsa pagi tadi.

Kesemua mangsa ini datang dari 95 kampung yang terjejas di lima daerah berbeza dengan Penampang menjadi daerah paling teruk terjejas.

Daerah Penampang mencatatkan 940 mangsa daripada 232 keluarga diikuti Membakut (815 mangsa), Putatan (538 mangsa), Beaufort (273 mangsa) dan Papar (247 mangsa).

Keadaan di Perak menunjukkan penambahbaikan signifikan dengan hanya 49 mangsa daripada 12 keluarga masih di pusat pemindahan.

Jumlah ini menurun drastik daripada 397 mangsa pagi tadi dengan semua mangsa kini hanya tertumpu di Pusat Pemindahan Sementara SK Kuala Slim.

Empat pusat pemindahan lain telah ditutup setelah banjir pulih sepenuhnya dan mangsa dibenarkan kembali ke kediaman masing-masing.

Paras air Sungai Slim masih berada pada paras berjaga-jaga dengan ketinggian 25.19 meter berbanding paras normal 23.5 meter.

Selangor turut mencatatkan penurunan mangsa banjir kepada hanya 10 orang daripada dua keluarga petang ini.

Kesemua mangsa masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara SK Sungai Serai di Hulu Langat berbanding 146 mangsa pagi tadi.

Negeri Sembilan pula telah pulih sepenuhnya dengan penutupan Pusat Pemindahan Sementara SK Jimah Lama petang tadi.

Sebanyak 74 mangsa daripada 20 keluarga telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing setelah keadaan banjir kembali normal. – Bernama