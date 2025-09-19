MCMC kompaun Sin Chew, Sinar Karangkraf RM100,000 setiap satu

PUTRAJAYA: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah mengenakan kompaun sebanyak RM100,000 terhadap Sin Chew Media Corporation Bhd dan Sinar Karangkraf Sdn Bhd.

Tindakan itu diambil selepas mendapat kelulusan mengkompaun daripada Jabatan Peguam Negara.

Sin Chew Media dikompaun kerana memuat naik ilustrasi Jalur Gemilang yang tidak lengkap di akhbar digital miliknya.

Sinar Karangkraf pula dikenakan kompaun berikutan siaran di akaun Instagram rasmi yang memuat naik profil mengandungi maklumat tidak benar mengenai Ketua Polis Negara.

Siaran itu melibatkan dakwaan terhadap jawatan kepimpinan tertinggi sebuah parti politik tempatan.

Kedua-dua siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233(1)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Tindakan kompaun dibuat menurut Seksyen 243 akta yang sama.

MCMC menegaskan bahawa Jalur Gemilang adalah lambang kedaulatan, perpaduan dan maruah negara.

Lambang itu wajib dipaparkan dengan tepat serta penuh hemah pada setiap masa.

Penyebaran kandungan palsu yang melibatkan institusi keselamatan negara boleh menjejaskan ketenteraman awam.

Ia juga boleh menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap pihak berkuasa.

Semua organisasi media dan pengguna media sosial diingatkan agar sentiasa memastikan ketepatan serta kesahihan kandungan yang diterbitkan.

Perhatian khusus perlu diberikan apabila membabitkan lambang dan simbol rasmi negara.

MCMC akan terus memperkukuh penguatkuasaan serta melaksanakan pelbagai inisiatif literasi digital.

Ini bagi memastikan keharmonian dan kestabilan negara terpelihara. – Bernama