Memorial Tun Abdullah Ahmad Badawi dalam perancangan di Vision Park Kepala Batas

KEPALA BATAS: Perancangan dan permohonan peruntukan bagi membina Memorial Tun Abdullah Ahmad Badawi di kawasan Vision Park di sini berada pada peringkat perbincangan menurut Kementerian Perpaduan Negara (KPN).

Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Dagang mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana meluluskan tanah bagi tapak pembinaan memorial tersebut.

Kerajaan MADANI melalui KPN akan memberikan sokongan dan kerjasama penuh kepada Arkib Negara Malaysia bagi merealisasikan pembinaan memorial yang bakal menjadi simbol legasi Tun Abdullah.

Proses perancangan, reka bentuk dan permohonan peruntukan bagi pembinaan memorial tersebut akan mengambil sedikit masa menurut kenyataan rasmi.

Pelbagai bentuk sumbangan Abdullah merentasi bidang politik, pentadbiran, pembangunan insan dan perpaduan negara telah memberi kesan mendalam kepada kesejahteraan rakyat.

Antara sumbangan terbesar beliau termasuk penubuhan Institut Integriti Malaysia, Institut Kanser Negara, pemerkasaan SPRM dan gagasan Islam Hadhari.

Program anjuran Arkib Negara itu bertujuan mengenang jasa serta sumbangan besar perdana menteri kelima itu sempena sambutan Hari Malaysia.

Pengisian program termasuk sesi bicara negarawan melibatkan ADUN Bertam Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican dan Prof Emeritus Datuk Dr Mohd Yusof Othman.

Sesi “Kisah Ayahanda Saya” oleh Nori Abdullah turut menjadi antara acara utama dalam program tersebut. – Bernama