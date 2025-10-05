Parit Yaani cipta rekod peserta berbusana etnik tradisional terbanyak

BATU PAHAT: Program Jelajah Orang Johor Dewan Undangan Negeri Parit Yaani mencipta sejarah dengan menghimpunkan 1,502 peserta berbusana etnik tradisional sempena Pesta Tanglung.

Kejayaan ini berjaya mencipta rekod baharu dalam Malaysia Book of Records.

Ahli Dewan Undangan Negeri Parit Yaani Datuk Mohamad Najib Samuri berkata kejayaan itu membuktikan semangat perpaduan masyarakat pelbagai kaum di kawasan berkenaan.

Beliau menyatakan penglibatan semua lapisan masyarakat dapat menyemarakkan semangat muhibah di daerah Batu Pahat.

Program ini juga seiring dengan agenda Maju Johor yang menekankan perpaduan rakyat.

Seramai kira-kira lebih 5,000 pengunjung turut hadir memeriahkan pelbagai aktiviti sampingan dalam program tersebut.

Sebanyak 5,000 tanglung berlogo Maju Johor diedarkan secara percuma kepada orang ramai.

Megat Farish Hussein Megat Muzaffar Shah dari MBOR mengesahkan DUN Parit Yaani sebagai penganjur pertama di Malaysia yang berjaya mencatat rekod ini.

Peserta program Nurul Fadila Maisara Ahmad, 23, berkata penyertaannya amat bermakna kerana dapat merasai suasana kemeriahan sambil mengenakan pakaian tradisional Melayu.

Beliau menegaskan program itu bukan sahaja melambangkan perpaduan rakyat malah memperkenalkan budaya negara kepada pelancong luar.

Siti Adila Kassim, 25, berkata bukan mudah menghimpunkan ribuan rakyat untuk bersama-sama meraikan budaya negara dengan busana tradisional.

Tan Geok Seng pula mengagumi semangat perpaduan rakyat berbilang bangsa yang diraikan melalui aktiviti kebudayaan tersebut.

Beliau berharap penganjuran seumpamanya dapat diteruskan bagi memupuk semangat harmoni dalam kalangan generasi muda. – Bernama