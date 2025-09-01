Pearly-Thinaah naib juara dunia

KUALA LUMPUR: Harapan untuk melihat Malaysia merangkul gelaran berganda di Kejohanan Badminton Dunia 2025 tidak kesampaian apabila beregu wanita utama negara Pearly Tan-M. Thinaah terpaksa akur kepada gandingan nombor satu dunia dari China, Liu Sheng Shu-Tan Ning, pada aksi final di Paris, malam ini.

Pada perlawanan di Adidas Arena itu, beregu negara yang menghuni ranking kedua dunia membuka langkah kiri apabila tewas 14-21 pada set pertama kerana masih dilihat cuba membaca rentak permainan lawan.

Bagaimanapun, Pearly-Thinaah menampilkan kebangkitan luar biasa pada set kedua apabila berjaya mendahului pada suatu ketika dengan 15-14 dan terus mengutip mata demi mata untuk menamatkan set 22-20, sekali gus mengheret perlawanan ke set penentuan.

Di set penentuan, mereka berjuang sehingga titisan peluh terakhir dan beberapa kali terjatuh di atas gelanggang, namun akhirnya tewas 17-21 dalam perlawanan mendebarkan yang berlangsung selama 83 minit untuk membawa pulang pingat perak.

Pencapaian ini tetap manis dan bersejarah kerana Pearly-Thinaah menjadi beregu wanita pertama negara mara ke pentas akhir Kejohanan Dunia, sekali gus melepasi rekod terbaik mereka sebelum ini iaitu peringkat suku akhir pada edisi 2023.

Pasangan itu bagaimanapun gagal mengikut jejak Chen Tang Jie-Toh Ee Wei yang mencipta sejarah menjadi juara dunia beregu campuran selepas menewaskan pilihan China, Jiang Zhen Bang-Wei Ya Xin, 21-15, 21-14 dalam tempoh hanya 40 minit pada aksi final sebelum itu.

Dalam pada itu, Thinaah melahirkan rasa gembira selepas mereka berjaya melangkah ke final.

Namun, Thinaah mengakui sedikit kecewa kerana tidak mampu menghadiahkan gelaran juara, sambil memberikan pujian kepada lawan yang beraksi cemerlang.

“Memang ada sedikit rasa kecewa kerana tidak dapat membawa pulang kejuaraan, tetapi saya perlu beri kredit kepada pihak lawan. Mereka bermain dengan baik, memberikan tekanan dan lebih tenang ketika melakukan pukulan.

“Ini adalah sesuatu yang kami boleh belajar daripada mereka. Secara keseluruhan, ia tetap menjadi minggu yang baik buat kami,” katanya menerusi rakaman BWF.

Tambah Thinaah, mereka turut menanam semangat untuk tidak memberikan mata mudah kepada lawan dengan memastikan setiap mata diperjuangkan selagi bulu tangkis belum jatuh ke lantai- BERNAMA