Pelan pertahanan dron EU lengkapi NATO, perkukuh perlindungan Eropah

GENEVA: Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah Kaja Kallas menyatakan inisiatif pertahanan dron baharu blok itu akan berfungsi seiring dengan NATO bagi meningkatkan perlindungan Eropah daripada ancaman udara.

Beliau menegaskan bahawa dron boleh datang dari mana-mana arah ketika mengumumkan pelan pertahanan tersebut.

Kallas menjelaskan bahawa perancangan ketenteraan datang daripada NATO tetapi perolehan perlu dilakukan oleh negara-negara anggota.

Peranan EU adalah untuk membantu negara anggota melakukan perolehan bersama dan projek-projek utama bagi memenuhi sasaran keupayaan mereka.

Pelan itu telah berkembang daripada konsep tembok dron serantau kepada strategi seluruh Eropah selepas negara-negara lain menyedari kelemahan yang dikongsi bersama.

Kallas menekankan bahawa mereka sebenarnya bercakap tentang keseluruhan Eropah apabila melibatkan pertahanan dron.

Beliau menyatakan kerjasama Eropah dengan industri pertahanan Ukraine boleh mengurangkan kos perolehan dan memendekkan tempoh perolehan.

Inovasi Kyiv di medan perang menawarkan pengajaran berharga untuk rancangan kesiapsiagaan pertahanan Eropah yang lebih menyeluruh.

Mengenai kemungkinan penglibatan EU di Gaza, Kallas berkata blok itu boleh menyumbang melalui misi-misi sedia ada.

Misi tersebut ialah Misi Bantuan Sempadan EU di Rafah yang telah dibuka semula dan Misi Polis EU yang menyokong latihan untuk pasukan polis Palestin.

Mandat kedua-dua misi itu boleh diperluaskan jika perlu mengikut keperluan semasa.

Setakat ini EU belum mengemukakan sebarang rancangan konkrit untuk menubuhkan misi ketenteraan berasingan di Gaza.

Keputusan akhir terletak pada negara-negara anggota Kesatuan Eropah. – Bernama-Anadolu