Pengarah syarikat didakwa tipu pelaburan RM155,000 di Johor Bahru

JOHOR BAHRU: Seorang pengarah syarikat berpangkalan di Singapura mengaku tidak bersalah atas dakwaan menipu pelabur berjumlah RM155,000.

Chong Kok Ming, 54, didakwa di Mahkamah Sesyen Johor Bahru atas empat pertuduhan penipuan.

Mangsa terdiri daripada tiga warga Singapura dan seorang warga tempatan.

Wang pelaburan diserahkan ke akaun syarikat berdaftar di Malaysia antara tahun 2014.

Tertuduh dikatakan memperdaya mangsa dengan janji menjadi pemegang saham dan menerima dividen.

Jumlah wang terlibat ialah RM71,250 bagi dua mangsa dan RM6,250 bagi dua lagi.

Kesalahan dilakukan di sebuah bank di Batu Pahat pada 15 Oktober 2014.

Pertuduhan dibawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan membawa hukuman penjara atau denda.

Timbalan Pendakwa Raya SPRM menawarkan jaminan RM15,000 bagi setiap pertuduhan.

Peguam Chong memohon pengurangan jaminan kerana tertuduh menanggung keluarga.

Hakim membenarkan jaminan RM20,000 dengan satu penjamin dan tetapkan sebutan semula pada 17 September. - Bernama