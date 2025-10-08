Peniaga rugi RM83,500 diperdaya sindiket penipuan panggilan telefon

KUALA TERENGGANU: Seorang peniaga mengalami kerugian sebanyak RM83,500 selepas diperdaya oleh sindiket penipuan panggilan telefon yang mendakwa namanya digunakan untuk aktiviti haram.

Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Mohd Noor berkata pada 1 Oktober lepas, lelaki berusia 35 tahun itu telah dihubungi oleh suspek yang menyamar sebagai pegawai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Mangsa kemudiannya disambungkan kepada seorang lagi individu yang berpura-pura sebagai pegawai polis untuk meningkatkan keyakinan mangsa.

“Mangsa didakwa terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram dan keldai akaun,“ katanya dalam kenyataan hari ini.

Azli menjelaskan suspek memberitahu mangsa bahawa dia perlu membersihkan namanya dengan memindahkan semua wang simpanan ke dalam akaun yang ditentukan.

Wang tersebut kononnya diperlukan untuk kerja-kerja audit dan siasatan oleh pihak berkuasa.

Mangsa yang berada dalam keadaan panik telah mengikut semua arahan yang diberikan oleh suspek.

Dia memindahkan wang hasil simpanan dan perniagaannya berjumlah RM83,500 ke tiga akaun berbeza semalam.

Peniaga itu hanya menyedari dia telah ditipu selepas melakukan pemindahan wang tersebut.

Mangsa telah membuat laporan polis pada pukul 6.17 petang semalam mengenai kejadian itu.

Kes ini kini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara dan denda. – Bernama