PERISA’25 hasil produk inovasi TVET relevan keperluan semasa

KUANTAN: Pertandingan Inovasi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional 2025 Peringkat Kebangsaan atau PERISA’25 mampu menjadi platform bagi menghasilkan produk inovasi yang relevan dengan perkembangan teknologi serta menepati keperluan semasa.

Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Datuk Dr Mohd Zahari Ismail berkata PERISA’25 bukan sahaja menjadi medan persaingan, malah kolaborasi strategik yang dapat menghubungkan institusi TVET dengan industri dan komuniti.

“Inovasi adalah jambatan antara pengetahuan dan amalan, teori serta keperluan sebenar industri,” katanya menerusi kenyataan media yang dikeluarkan sempena perasmian PERISA’25 di Kolej Komuniti Rompin hari ini.

Beliau menegaskan bahawa membudayakan inovasi mesti menjadi agenda utama di setiap peringkat pendidikan TVET.

Bertemakan ‘Inovasi TVET Memperkasa Komuniti MADANI’, PERISA’25 anjuran Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti dengan kerjasama KKRP berjaya menghimpunkan lebih 115 produk inovasi hasil kreativiti pendidik daripada pelbagai agensi penyedia TVET.

Antara agensi yang mengambil bahagian pada pertandingan yang berlangsung selama tiga hari bermula Khamis itu ialah kolej vokasional, Pusat Latihan Teknologi Tinggi, Institut Kemahiran Belia Negara dan sekolah.

Pertandingan itu menyaksikan Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan menduduki tempat pertama bagi kategori Teknologi dan Kejuruteraan manakala Kolej Komuniti Bentong bagi kategori Teknologi Maklumat dan Sains Gunaan.

Kolej Komuniti Kuantan pula menduduki tempat pertama bagi dua kategori iaitu Perdagangan, Hospitaliti, Seni dan Reka Bentuk selain kategori Sains Sosial, Pentadbiran dan Pengurusan.

Tempat pertama kategori terbuka pula dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Karak. – Bernama