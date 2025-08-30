Pertumbuhan KDNK suku tahun kedua 2025 tercapai berikutan pendekatan pemusatan - PM Anwar

KUALA LUMPUR: Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia sebanyak 4.4 peratus pada suku kedua 2025 tercapai berikutan kerajaan mengambil pendekatan pemusatan dalam persekitaran keadaan geopolitik dan ekonomi yang tidak menentu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Beliau berkata kerajaan mengambil pendekatan yang sama dengan negara ASEAN iaitu pendekatan pemusatan dalam keadaan tarif yang menekan serta pertarungan dan peperangan dagang yang memuncak di antara Amerika Syarikat (AS) dan China.

“(Kita) berbaik dengan negara China...berbaik dengan negara Amerika Syarikat (AS). Dua minggu lalu, saya terima panggilan telefon daripada Presiden AS Donald Trump. Esok selesai perbarisan merdeka, saya akan ke China atas undangan Presiden Xi Jinping.

“Itu kebijaksanaan Malaysia,” katanya semasa Majlis Amanat Perdana sempena Sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS) dekat sini hari ini.

Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata ada perkara yang Malaysia tidak setuju kerana pimpinan negara memilih untuk menjaga kepentingan negara dan rakyat.

“Ada hal yang kita tidak setuju tetapi itu kebijaksanaan rakan-rakan kita dalam pimpinan negara ini kerana memilih untuk jaga kepentingan negara dan rakyat. Jika ambil sentimen orang yang ekstrem, perang di sana, perang di sini...rakyat merempat,” katanya.

Beliau berkata Malaysia mengambil pendekatan tegas dalam soal Gaza di Palestin dan kemanusiaan tetapi pada masa sama tetap mempertahankan persahabatan supaya ekonomi negara harus bertambah baik.

“Sebab itu kita masih catat 4.4 peratus suku kedua tahun ini dan angka itu membanggakan,” katanya.

Mengenai defisit fiskal, Perdana Menteri berkata, keupayaan kerajaan MADANI menurunkan defisit fiskal membuktikan bahawa negara Malaysia membangun.

“Berapa defisit masa kita ambil alih kuasa?...5.6 peratus. Tahun pertama kita turunkan lima peratus. Kemudian 4.8 peratus. Tahun ini 3.8 peratus. Itu rekod dalam mana-mana negara membangun.

“Tetapi, dalam masa kita turun defisit, gaji naik. Bukan kita turun defisit, gaji turun. Kita turun defisit, perbelanjaan bagi kesemua negeri itu naik termasuk negeri-negeri yang dikuasai oleh parti pembangkang iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu,” katanya.

Anwar turut berkata hutang negara masih banyak tetapi pinjaman baharu telah diturunkan dari RM100 bilion kepada RM70 bilion, manakala gaji, peruntukan serta Sumbangan Tunai Rahmah dinaikkan.

“Ada orang mual dan membenci bila saya sebut kita warisi hutang lebih RM1 trilion..itu kenyataan. Kami warisi kerajaan (sebelum ini), hutang itu termasuk ‘contingent liability’ RM1.5 trilion.

“Malaysia ini masih belum muflis... Sebab itu tatakelola ini harus berdasarkan beberapa landasan utama. Kalau negara ini nak dipertahankan kemakmurannya dan unjuran pertumbuhan itu kekal serta keyakinan pelaburan asing dan domestik kekal, maka kita kena turunkan defisit,” katanya - BERNAMA