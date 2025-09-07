PM hulur sumbangan kepada veteran ATM hidap penyakit saraf

KUANTAN: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghulurkan sumbangan kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia Mohd Rawi Hussin yang menghidap penyakit saraf.

Sumbangan tersebut disampaikan oleh Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Ahmad Farhan Fauzi semasa menziarahi Mohd Rawi di kediamannya di Taman Balok Pantai.

Ahmad Farhan menyatakan sumbangan tunai dan bakul makanan diberikan sebagai tanda kasih dan penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan beliau.

“Pakcik Mohd Rawi Hussin tidak dapat menahan sebak dan air matanya mengalir sebaik kami menyapa,“ katanya menerusi hantaran Facebook.

Beliau menegaskan Mohd Rawi merupakan veteran ATM yang menghidap penyakit saraf namun kekal sabar dan tabah menghadapi kehidupan.

“Hari Malaysia bukan sekadar tarikh dalam kalendar tetapi ruang untuk mengenang jasa para pejuang bangsa.”

Ahmad Farhan turut mendoakan supaya Mohd Rawi dikurniakan kesihatan, kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi ujian tersebut.

Beliau berharap pengorbanan Mohd Rawi menjadi amal jariah yang berkekalan untuknya.

Sumbangan ini menunjukkan penghargaan kerajaan terhadap pengorbanan bekas anggota tentera negara.

Perkongsian di media sosial oleh Perdana Menteri turut mendapat perhatian ramai netizen. – Bernama