Pokok tumbang hempap lima kenderaan di George Town pagi ini

GEORGE TOWN: Hujan lebat disertai angin kencang sejak tengah malam telah menyebabkan sebatang pokok besar tumbang dan menghempap lima kenderaan di Lintang Macallum di sini awal pagi ini.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 2.40 pagi memaklumkan sebatang pokok telah tumbang.

Beliau berkata sebaik tiba di lokasi, pihak bomba mendapati sebatang pokok milik Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang tumbang telah menghempap tiga kereta serta dua motosikal.

John Sagun Francis menegaskan tiada mangsa yang dilaporkan terlibat dalam kejadian tersebut.

Kerja-kerja pemotongan serta pembersihan di lokasi dijalankan oleh Pasukan Keluaran Operasi menggunakan peralatan kebombaan gergaji berantai.

Operasi berkenaan dijalankan oleh enam pegawai serta anggota Balai Bomba dan Penyelamat Lebuh Pantai bersama sebuah jentera Light Fire Rescue Tender.

Kerja-kerja pembersihan berjaya diselesaikan tanpa sebarang gangguan kepada lalu lintas utama.

Kejadian ini menandakan insiden kedua pokok tumbang di kawasan bandaraya dalam tempoh seminggu.

Pihak bomba menasihatkan orang ramai agar berhati-hati ketika cuaca buruk terutamanya di kawasan yang mempunyai banyak pokok besar.

Majlis Bandaraya Pulau Pinang dijangka akan menjalankan pemeriksaan keselamatan ke atas pokok-pokok lain di kawasan berhampiran. – Bernama