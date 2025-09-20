Polis cari keluarga remaja autistik ditemui di lebuh raya KESAS

KUALA LUMPUR: Polis memohon bantuan orang ramai mengesan keluarga seorang remaja lelaki dipercayai autistik yang ditemukan sedang duduk bersendirian di tengah laluan motosikal di Kilometer 43.2 Lebuhraya Shah Alam arah Kuala Lumpur malam tadi.

Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhamad Farid Ahmad berkata remaja dipercayai berbangsa Cina dan dianggarkan berusia 14 tahun itu ditemukan pada 9.13 malam oleh seorang penunggang motosikal yang melalui jalan berkenaan.

Beliau menyatakan ketika ditemukan mangsa berkulit sawo matang itu memakai baju berwarna biru berlengan pendek dan seluar jean berwarna biru serta tanpa sebarang pengenalan diri.

Muhamad Farid berkata remaja itu kini diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk jagaan sementara serta tindakan lanjut.

Polis menggesa keluarga atau waris atau orang ramai yang mengenali mangsa untuk menghubungi Balai Polis Puchong Jaya di talian 03-80752222. – Bernama