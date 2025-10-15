Polis serah kertas siasatan kes kibaran bendera Israel di Kelantan

KOTA BHARU: Polis telah menyerahkan kertas siasatan mengenai isu pengibaran bendera Israel semasa program “500 Pelayaran Solidariti Kelantan untuk Gaza” kepada pendakwa raya negeri.

Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusoff Mamat menyatakan penganjur program itu telah dipanggil untuk siasatan lanjut semalam.

Beliau menjangkakan kes ini akan didakwa di mahkamah dalam masa terdekat.

Kes ini disiasat mengikut tiga peruntukan undang-undang iaitu Seksyen 3 Akta Lambang Kebangsaan (Kawalan Mempamer) 1949.

Siasatan juga melibatkan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Kejadian berlaku pada Jumaat lepas di Lembah Sireh apabila sebuah bot memasang beberapa bendera Israel.

Bot tersebut melakukan lakonan semula insiden penahanan bot yang menimpa sukarelawan Global Sumud Flotilla.

Insiden asal melibatkan sukarelawan yang dalam pelayaran menuju ke Gaza.

Program ini dianjurkan oleh Pertubuhan Anak Muda Bangkit Malaysia.

Hampir 10,000 peserta menyertai program ini dengan menaiki bot masing-masing.

Mereka berarak dari Kampung Pulau Pisang hingga ke Lembah Sireh sejauh lapan kilometer.

Aktiviti ini dilakukan sebagai tanda solidariti terhadap rakyat Palestin. – Bernama