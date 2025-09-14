Projek internet laju tinggi perumahan ATM dijangka siap sepenuhnya menjelang 2027

BUTTERWORTH: Projek Fiber-ke-Rumah (FTTH) untuk Perumahan Keluarga Angkatan Tentera (RKAT) di seluruh negara dijadualkan siap sepenuhnya menjelang Mei 2027.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil menyatakan kerja sedang dijalankan secara aktif dengan keutamaan diberikan kepada beberapa kem tentera utama termasuk Pangkalan Udara Butterworth dan Pangkalan Udara Subang.

Beliau menjangkakan Pangkalan Udara Butterworth akan disiapkan lebih awal iaitu pada Januari 2026 bagi memastikan anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menikmati akses internet yang lebih pantas dan mampu milik.

Fahmi berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan projek FTTH di RKAT Butterworth hari ini dengan kehadiran Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Seri Mohamad Fauzi Md Isa dan Pengarah Urusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Abdul Karim Fakir Ali.

Projek FTTH ini meliputi 73 kem tentera di seluruh negara dengan lebih 59,000 unit RKAT hasil kerjasama antara SKMM dan ATM melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 11 Oktober 2024.

Anggota ATM akan dapat melanggan pakej Jalur Lebar Perajurit pada harga RM49 sebulan untuk kelajuan 100Mbps dengan kadar promosi RM39 sebulan untuk enam bulan pertama.

Perkhidmatan internet ini bukan sahaja untuk komunikasi tetapi penting dalam meningkatkan kualiti hidup anggota tentera, menyokong pendidikan anak-anak dan mengukuhkan kesejahteraan keluarga selaras dengan aspirasi Malaysia MADANI.

Kelewatan memulakan projek selepas pengumuman pada Oktober 2024 adalah disebabkan proses tender dan pemeriksaan keselamatan pekerja yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

SKMM akan terus memantau pelaksanaan projek bagi memastikan piawaian dipatuhi dan manfaat maksimum disampaikan kepada komuniti angkatan tentera. – Bernama