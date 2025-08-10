Proses bedah siasat jenazah Zara Qairina di HQE Kota Kinabalu

KOTA KINABALU: Lebih 50 orang awam termasuk petugas media berkumpul di pekarangan Hospital Queen Elizabeth (HQE) I seawal 8 pagi ini.

Mereka hadir bagi mengikuti perkembangan proses bedah siasat jenazah Zara Qairina Mahathir.

Bedah siasat ke atas jenazah remaja berusia 13 tahun itu dijangka dijalankan pagi ini.

Jenazah dibawa ke hospital berkenaan pada 10.30 malam tadi.

Selesai bedah siasat, jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan semula di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Ubi, Kampung Mesapol, Sipitang.

Lokasi perkuburan terletak kira-kira 130 kilometer dari Kota Kinabalu.

Cuaca di Kota Kinabalu pagi ini cerah, berbeza dengan hujan lebat semalam.

Hujan lebat berterusan mengiringi proses gali semula jenazah di Sipitang semalam.

Proses gali semula selesai pada 7.15 malam sebelum jenazah dibawa ke HQE I.

Perjalanan ke hospital mengambil masa kira-kira tiga jam.

Jumaat lepas, Jabatan Peguam Negara (AGC) mengeluarkan kenyataan rasmi.

AGC memaklumkan mayat Zara Qairina perlu digali semula bagi membolehkan prosedur bedah siasat.

AGC berpendapat terdapat keperluan untuk siasatan lanjut oleh Polis Diraja Malaysia.

Siasatan lanjut bagi memastikan segala aspek dilaksanakan dengan menyeluruh.

Zara Qairina disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth I pada 17 Julai lepas.

Pelajar itu ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asrama sekolah agama di Papar.

Kejadian berlaku pada 4 pagi, 16 Julai lepas. - Bernama