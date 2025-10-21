Rahim Razali simpan hasrat hasilkan filem baharu sebelum bersara

KUALA LUMPUR: Selepas lebih enam dekad mencurah bakti dalam dunia seni, tokoh perfileman veteran negara Datuk Rahim Razali menyimpan hasrat untuk mengarah satu lagi filem sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kariernya.

Mengagumi pengarah tersohor Jepun Akira Kurosawa, Rahim, 86, menjadikan tokoh legenda itu sebagai sumber inspirasi untuk terus berkarya biarpun usia semakin lanjut.

Beliau berkata dia peminat Akira Kurosawa yang membuat filem terakhir pada usia 82 tahun.

Rahim menyatakan dia empat tahun lebih tua daripada itu sekarang tetapi berharap boleh hasilkan satu lagi filem.

Katanya jika boleh, filem itu ialah filem cereka dengan cerita yang lama tersemat dalam hatinya.

Beliau berkata demikian pada Sesi Apresiasi Tokoh Perfileman Veteran Negara menerusi program Tribute bersempena Festival Filem Malaysia ke-34.

Program anjuran Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia itu turut disertai pelakon dan pengarah tersohor Datuk Rosnani Jamil.

Rahim mengakui menerima pelawaan dan terlibat dalam perbincangan awal dengan beberapa pihak untuk kembali mengarah.

Namun beliau menegaskan belum ada keputusan muktamad setakat ini.

Katanya keinginan itu masih ada tetapi dia perlu sedar diri tentang keadaan fizikal dan ingatannya.

Rahim menjelaskan dia tidak mempunyai penyakit tertentu tetapi tenaga sudah tidak seperti dulu.

Beliau yang turut dikenali sebagai pelakon, penulis skrip dan penerbit pernah menjadi pengulas sukan di Radio Televisyen Malaysia.

Karier seni Rahim bermula pada 1959 dengan beberapa karya arahannya menjulang namanya sebagai pengarah hebat.

Antara filem arahannya ialah Abang, Pemburu, Matinya Seorang Patriot dan Tsu Feh Sofiah.

Bagi Rahim, filem Abang yang diterbitkan pada awal 1980-an merupakan karya paling sentimental dalam karier seninya.

Katanya filem itu ialah percubaan pertama beliau sebagai penulis dan pengarah.

Filem Abang menjadi titik tolak kepada perjalanan baharunya dalam dunia perfileman tanah air.

Menurutnya, Abang dihasilkan dengan niat menonjolkan kemunculan bangsa Melayu baharu.

Filem itu mahu menunjukkan masyarakat Melayu berani menghadapi cabaran ekonomi dan kehidupan moden.

Ia juga mengekalkan nilai kekeluargaan sebagai kekuatan utama masyarakat.

Rahim berkata filem itu membawa mesej identiti Melayu tidak lagi terhad kepada penjawat awam atau askar semata-mata.

Katanya identiti Melayu berkembang sebagai usahawan, profesional dan pejuang dalam bidang ekonomi.

Beliau gembira kerana mesej itu masih kekal relevan hingga hari ini.

Filem Abang menampilkan gandingan Rahim dengan Noorkumalasari, Datuk Ahmad Tarmimi Siregar, Fauziah Ahmad Daud dan Allahyarham Datuk S. Roomai Noor.

Filem itu memenangi Anugerah Skrip Terbaik dan Pelakon Lelaki Terbaik pada Festival Filem Malaysia ke-2.

Rahim pernah memenangi Anugerah Pengarah Terbaik pada Festival Filem Malaysia ke-5 dan ke-6.

Berkongsi rahsia menjadi pengarah dan penulis yang baik, Rahim menekankan kepentingan minat, ilmu dan kejujuran dalam berkarya.

Beliau menasihati agar karya tidak dihasilkan secara terburu-buru.

Katanya yang penting ialah betul-betul minat dalam bidang ini.

Rahim menyarankan agar banyak membaca novel, buku atau surat khabar untuk memahami manusia dan dunia sekeliling.

Beliau berkata bila minat datang dari hati, idea akan datang sendiri.

Menurutnya karya yang baik mesti datang dari dalam, bukan sekadar ikut apa yang mata nampak.

Rahim menegaskan apa yang hati dan jiwa rasa, itu yang akan sampai kepada orang.

Beliau turut mengingatkan pelakon dan pengarah muda agar tidak menerima tawaran tanpa memahami isi dan nilai sesebuah cerita. – Bernama