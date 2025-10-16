Ribut rosakkan bangunan awam Selangor, sekolah ditutup sementara

KUALA LUMPUR: Jabatan Kerja Raya Selangor dan Kuala Langat sedang menjalankan pemeriksaan struktur serta penilaian keselamatan terhadap beberapa bangunan awam yang rosak di Telok Panglima Garang akibat dilanda ribut petang tadi.

Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata Sekolah Kebangsaan Sijangkang Jaya antara premis terjejas apabila bumbungnya mengalami kerosakan.

JKR menasihati pihak sekolah agar menangguhkan sesi persekolahan sehingga keselamatan struktur bangunan dapat dipastikan.

Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR Selangor juga sedang menjalankan pemeriksaan terhadap sistem pendawaian bangunan terjejas sebagai langkah awal mengelakkan kemalangan.

Beliau berkata blok baharu di bawah program Sekolah Berkepadatan Tinggi yang baru diserahkan turut mengalami kerosakan kecil pada penutup bumbung.

Kontraktor diarahkan melaksanakan pembaikan segera bagi menangani kerosakan tersebut.

JKR sedang menyediakan anggaran kerja pembersihan serta perlindungan aset bagi mengelakkan kerosakan lebih serius.

Nanta telah mengarahkan agar semua tindakan dilaksanakan segera dengan sewajarnya bagi memastikan keselamatan awam.

Beliau turut merakamkan simpati kepada mangsa insiden runtuhan bangunan Pejabat Penyelaras Dewan Undangan Negeri Sijangkang di Dewan Wawasan Kampung Medan.

Setakat ini seorang wanita cedera selepas terperangkap di bawah runtuhan dan berjaya diselamatkan anggota bomba sebelum diserahkan kepada pasukan perubatan.

Beberapa murid turut dilaporkan cedera ringan apabila runtuhan berlaku di surau Kelas Al-Quran dan Fardu Ain berhampiran lokasi kejadian.

Beliau menasihati orang awam supaya menjauhi kawasan terjejas bagi mengelak kejadian tidak diingini.

Nanta menyeru semua pihak menjaga keselamatan diri dan keluarga semasa situasi cuaca buruk ini.

Seorang wanita berusia 51 tahun cedera selepas terperangkap di bawah runtuhan bumbung Dewan Wawasan Kampung Medan yang turut menempatkan Pejabat Penyelaras DUN Sijangkang.

Kejadian berlaku susulan ribut dan hujan lebat petang tadi di kawasan tersebut.

Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Ahmad Mukhlis Mokhtar melaporkan bumbung sebuah premis bersebelahan dewan yang menempatkan surau KAFA turut runtuh.

Runtuhan tersebut menyebabkan sekurang-kurangnya tujuh murid cedera ringan dan mendapat rawatan perubatan. – Bernama