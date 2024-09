RM17.5 juta dana kandungan kreatif mantapkan industri filem, muzik negara - Fahmi

KOTA KINABALU: Kementerian Komunikasi menawarkan Dana Kandungan Kreatif (DKK) sektor filem dan industri muzik berjumlah RM17.5 juta kepada penggiat industri kreatif negara.

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata daripada jumlah itu, RM11 juta diperuntukkan kepada DKK sektor filem, manakala RM6.5 juta bagi DKK industri muzik.

“Ini akan dapat membantu para penggiat industri filem dan muzik menghasilkan kandungan yang kita harap dapat menceritakan serta menonjolkan budaya, kemajmukan dan sedikit sebanyak sejarah tentang Malaysia.

“...untuk ditayangkan bukan hanya kepada rakyat Malaysia tetapi juga masyarakat antarabangsa,” katanya kepada pemberita selepas menghadiri sesi sembang santai bersama penggiat industri kreatif dari Sabah dan Sarawak di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Sabah, di sini hari ini.

Kira-kira 200 penggiat seni dan hiburan dari Sabah dan Sarawak menghadiri sesi sembang santai yang berlangsung selama lebih satu jam, dengan pelbagai perkongsian dan pandangan disuarakan, termasuk isu serta cabaran dalam usaha membawa industri filem dan muzik di negeri dua negeri tersebut berkembang dengan lebih pesat.

Fahmi said the film sector grants, administered through the National Film Development Corporation Malaysia (FINAS), will include four categories starting from Sept 16: Script Development Fund, First-Time Amateur Filmmaker Fund, Co-Production Fund for Fiction and Documentary Films and the Documentary Fund.

For the music industry, four grant categories offered through MyCreative Ventures (MyCV) will be available from July 26 to Sept 30: ‘Malayseana’ Music Fund (Creative Works Fund), ‘Irama Perpaduan’ Fund (Creative Works Fund), MADANI Gig Fund (Music Performance Fund), and Interactive Music Content Fund (KAMI).

Also, two other music industry categories, ‘Dana Permata Muzik Negara’ and the International Marketing and Promotion Fund, will be open throughout the year to eligible industry practitioners.

Fahmi said DKK is designed to create a competitive creative industry, generate positive economic impact and develop competitive talent both locally and globally.

He said recipients will be selected based on merit, feasibility of their applications and the marketability of their projects, which are expected to enhance the creative industry ecosystem in the country.

Applications for the Film Sector DKK can be submitted online via FINAS through the Creative Industry Management and Monitoring System, while applications for the Music Sector DKK should be made through MyCreative Ventures for eligible creative industry professionals.