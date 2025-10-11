RM180,000 diperuntuk kepada enam Pasukan Bomba Sukarela di Melaka

ALOR GAJAH: Sebanyak RM180,000 diperuntukkan kepada enam Pasukan Bomba Sukarela (PBS) di Melaka pada tahun ini.

Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Melaka Mohd Zaidi Ma’at menyatakan peruntukan itu bertujuan melengkapkan dan menambah baik peralatan kebombaan PBS.

Beliau berkata usaha ini membolehkan PBS membantu JBPM melaksanakan bantuan awal dalam insiden kecemasan.

Balai bomba yang menerima peruntukan tersebut ialah PBS Lubok China, Kuala Sungai Baru, Machap Baru, Batang Melaka, Bukit Senggeh dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Lendu.

Mohd Zaidi menegaskan bahawa keenam-enam PBS ini merupakan pasukan yang aktif membantu tugas kebombaan.

JBPM Melaka juga menyasarkan untuk menambah tiga PBS baharu menjelang akhir tahun ini.

Perancangan tiga PBS tambahan itu termasuk di kawasan Felda Hutan Percha dan Merlimau.

Pemilihan lokasi baharu ini mengambil kira jarak dari balai bomba terdekat dan masa tindak balas JBPM Melaka.

Masa tindak balas JBPM Melaka ke lokasi kecemasan ialah 9 minit 30 saat selepas menerima panggilan.

Bantuan PBS amat diperlukan jika lokasi kecemasan berada lebih 10 kilometer dari balai bomba.

Program Hari Pencegahan Kebakaran Sedunia peringkat negeri berlangsung selama tiga hari bermula Khamis.

Program tersebut berjaya menarik penyertaan 11,820 orang daripada pelbagai lapisan masyarakat.

Antara pengisian program termasuklah ceramah, pameran dan demonstrasi kebakaran.

Majlis penutupan program itu dirasmikan oleh Timbalan Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka Datuk Zulkiflee Mohd Zin. – Bernama