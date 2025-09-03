Saham 99 Speedmart naik selepas buka cawangan pertama di China

KUALA LUMPUR: Saham 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd menunjukkan kenaikan pada awal sesi dagangan hari ini.

Peningkatan ini menyusul pengesahan pembukaan premis pertama syarikat di China yang terletak di Fuzhou, Wilayah Fujian.

Pembukaan cawangan luar negara pertama mereka dijadualkan pada 31 Ogos 2025.

Pada pukul 10.25 pagi, saham syarikat itu meningkat empat sen kepada RM2.54.

Sebanyak 1.64 juta saham syarikat telah berpindah tangan dalam tempoh tersebut.

Syarikat itu mengesahkan perkembangan ini melalui kenyataan rasmi kepada Bursa Malaysia semalam.

Kenyataan tersebut mengesahkan laporan media tempatan mengenai pengembangan operasi mereka ke pasaran antarabangsa.

“ Syarikat ini akan turut membuka lebih banyak kedai prototaip di sekitar Fuzhou,“ menurut kenyataan rasmi syarikat.

Perkembangan di Fuzhou akan dilaksanakan secara berperingkat sebelum pengembangan ke bandar-bandar lain.

Pengembangan ke China menandakan babak baharu dalam strategi pertumbuhan syarikat runcit tempatan ini.

Inisiatif ini dijangka membuka peluang pasaran baharu bagi syarikat yang beroperasi di Malaysia. – Bernama