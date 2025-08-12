Saksi nafi dua tertuduh kes culik warga Palestin dipukul dipaksa mengaku

KUALA LUMPUR: Seorang pegawai polis menafikan dakwaan bahawa dua tertuduh dalam kes penculikan lelaki warga Palestin dipukul sehingga mengalami kecederaan serius.

ASP Mohamad Jazlan Sharif, 42, menyangkal dakwaan peguam bahawa tertuduh kelima dan keenam dipukul sehingga lidah terkoyak.

Beliau merupakan saksi pendakwaan ketiga dalam kes yang melibatkan lapan tertuduh.

Tertuduh termasuk Tengku Arif Bongsu Tengku Hamid, 44, dan tujuh individu lain.

Peguam Norma Goh Kim Lian mendakwa tertuduh dipukul dan dipaksa mengaku terlibat dalam kes culik.

Mohamad Jazlan menjawab, “Saya tidak setuju,“ ketika disoal di Mahkamah Tinggi.

Beliau mengesahkan bahawa tertuduh tidak cuba melarikan diri semasa ditangkap di sebuah chalet di Hulu Langat.

Pasukan polis menangkap suspek untuk tujuan siasatan, bukan pukul memukul.

“Siasatan lanjut melibatkan laporan polis oleh mangsa warga Palestin,“ kata Mohamad Jazlan.

Perbicaraan di hadapan Hakim K. Muniandy ditetapkan bersambung pada 15 Oktober ini.

Kesemua tertuduh didakwa menahan mangsa bagi mendapatkan maklumat rahsia perisian komputer.

Mereka menghadapi hukuman penjara 30 hingga 40 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan.

Tiga tertuduh tambahan berdepan 19 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram.

Jumlah wang terlibat mencecah lebih RM250,000. - Bernama