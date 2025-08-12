Selangor perkukuh kerjasama ASEAN bina bandar inklusif dan lestari

KUALA LUMPUR: Selangor bersedia memperkukuh kerjasama dengan negara anggota ASEAN bagi mempromosikan pembangunan bandar inklusif dan lestari.

Ini selaras dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif ekonomi serta sosial transformatif di bawah rangka perancangan jangka panjang negeri.

Timbalan Pengarah Bahagian Pihak Berkuasa Tempatan, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Selangor Norazlina Yusof menyatakan komitmen negeri itu untuk berkongsi amalan terbaik.

Beliau menekankan kesediaan Selangor mempelajari pengalaman rakan serantau demi mencapai visi ASEAN bagi mewujudkan bandar berdaya tahan.

“Selangor menyumbang lebih 26 peratus kepada KDNK Malaysia dan telah memposisikan dirinya sebagai negeri pintar serta rendah karbon,” katanya.

Misi negeri itu selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) dan agenda pertumbuhan inklusif ASEAN.

Antara projek utama Selangor termasuk Pelan Rancangan Pembangunan Komprehensif Lembah Klang Raya Selangor (SGKV).

Inisiatif lain ialah Wilayah Pembangunan Bersepadu di Selatan Selangor (IDRISS) yang memfokuskan pertumbuhan industri aeroangkasa dan pembuatan.

Selangor Maritime Gateway (SMG) turut dilaksanakan bagi memulihkan ekosistem sungai di negeri itu.

Norazlina turut mengetengahkan penubuhan Pusat Adaptasi Iklim Selangor (SCAC) sebagai hab tadbir urus iklim peringkat negeri pertama di Malaysia.

Pusat itu berperanan memacu strategi rendah karbon dan teknologi sisa kepada tenaga.

“Kami berharap dapat meneruskan jalinan kerjasama demi masa depan serantau yang mampan,” ujarnya.

Selain pembangunan bandar lestari, program sosial seperti Intizam Selangor Penyayang turut dilaksanakan.

Program itu menyatukan 46 inisiatif kebajikan untuk kumpulan sasar tertentu.

Skim perumahan mampu milik Rumah Selangor dan perkhidmatan bas percuma SMART Selangor turut diperluas dengan kenderaan elektrik.

Sesi khas forum itu turut menampilkan wakil dari Turkiye dan Jepun yang berkongsi pengalaman menangani cabaran pembangunan bandar.

Fatma Sahin, Datuk Bandar Gaziantep, berkongsi pengalaman bandarnya dalam pemulihan selepas gempa bumi dahsyat.

Beliau menekankan kepentingan infrastruktur berdaya tahan dan kesiapsiagaan komuniti.

Megumi Fujita dari Kerajaan Metropolitan Tokyo menghuraikan pendekatan Jepun terhadap daya tahan seismos.

Peraturan bangunan ketat dan perancangan bandar berterusan berjaya mengurangkan risiko di kawasan terdedah bencana. - Bernama