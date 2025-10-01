SK Putrajaya Presint 11(1) menang Anugerah Sekolah Terbaik Dunia 2025

PUTRAJAYA: Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) diumumkan sebagai pemenang Anugerah Sekolah Terbaik Dunia 2025 dalam kategori Menyokong Kehidupan Sihat oleh T4 Education.

Kementerian Pendidikan memaklumkan pengumuman itu dibuat menerusi siaran langsung pada Selasa di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.

Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek turut hadir menyaksikan majlis pengumuman tersebut yang dianjurkan bersama kementerian dan Yayasan Hasanah.

“Diasaskan oleh T4 Education, Anugerah Sekolah Terbaik Dunia merupakan anugerah pendidikan paling berprestij dunia yang mengiktiraf institusi memberi inspirasi kepada perubahan positif.

“Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) dinamakan sebagai pemenang dan menerima USD50,000 atau RM235,000,” kata Fadhlina pada majlis pengumuman tersebut.

T4 Education merupakan badan pendidikan global berpangkalan di United Kingdom yang menyediakan platform untuk sekolah berkongsi kejayaan dan inovasi mereka.

Sejak 2022, T4 Education telah menonjolkan sekolah yang membawa perubahan besar kepada komuniti dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan dan kesejahteraan pelajar.

Kejayaan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) berdasarkan inisiatif pembangunan aplikasi mudah alih dikenali sebagai HELPIE yang dilancarkan pada 2023.

Aplikasi HELPIE dilancarkan untuk meningkatkan kesedaran dan memberi sokongan kesihatan mental dalam kalangan murid sekolah.

Digabungkan dengan kempen rakan sebaya bilik darjah, inisiatif itu memberi manfaat kepada lebih 1,000 murid.

Fadhlina berkata Malaysia memiliki sejarah membanggakan dalam Anugerah Sekolah Terbaik Dunia apabila pada 2022 dua sekolah Malaysia disenarai pendek.

Sekolah Kebangsaan Kempadang, Pahang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kampong Jawa, Selangor disenarai pendek bagi sekolah terbaik untuk pendekatan inovasi mereka pada 2022.

“Tahun ini, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) meneruskan legasi ini dengan berdiri megah dalam kalangan 10 sekolah terbaik dunia,” katanya.

Fadhlina berkata pengiktirafan itu bukan sahaja mengangkat kehadiran Malaysia di pentas pendidikan global tetapi juga menunjukkan bagaimana sekolah boleh menjadi perintis kepada penyelesaian cabaran mendesak.

Beliau menekankan bagaimana sekolah boleh menjadi perintis kepada penyelesaian dalam cabaran mendesak seperti kesihatan mental generasi muda.

Sebagai pemenang, tiga wakil sekolah itu akan menghadiri Persidangan Sekolah Dunia 2025 di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu dari 13 hingga 20 November.

Persidangan Sekolah Dunia 2025 bertemakan “Kepimpinan untuk Dunia Lebih Baik” yang menghimpunkan pihak sekolah, pemimpin pendidikan, inovator dan pembuat dasar dari seluruh dunia. – Bernama