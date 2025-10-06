SOMRI WG-IMT penting perkasa agenda maklumat, media ASEAN - Mohamad Fauzi

KUALA LUMPUR: Mesyuarat Kumpulan Kerja Pegawai Kanan ASEAN Mengenai Maklumat, Media dan Latihan (SOMRI WG-IMT) ke-10 berlangsung selama dua hari bermula hari ini.

Mesyuarat ini menghimpunkan wakil kanan dari negara anggota ASEAN untuk memperkukuh kerjasama serantau dalam perkongsian maklumat.

Ia juga bertujuan mengukuhkan amalan media bertanggungjawab serta usaha melindungi rakyat daripada kandungan berbahaya.

Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Seri Mohamad Fauzi Md Isa berkata peranan kumpulan kerja ini amat penting dalam memajukan agenda maklumat dan media ASEAN.

“Kita juga dipertanggungjawabkan untuk melindungi golongan rakyat paling terdedah daripada kandungan berbahaya dalam talian,“ katanya ketika berucap pada majlis pembukaan.

Beliau menegaskan tanggungjawab untuk merangka program latihan yang dapat meningkatkan keupayaan teknikal dan peraturan.

Mesyuarat kali ini turut memberi tumpuan kepada laporan kemajuan Pelan Strategik ASEAN bagi Maklumat dan Media 2016-2025.

“Kita juga menerima laporan daripada negara anggota di bawah bidang keutamaan WG-IMT,“ katanya.

Perbincangan turut meliputi perkembangan baharu seperti peningkatan penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Ia juga membincangkan penyebaran media sintetik serta penggunaan sains tingkah laku.

“Perkembangan semasa ini mempunyai implikasi besar terhadap cara maklumat dihasilkan, digunakan dan dipercayai dalam masyarakat kita,“ katanya.

Mohamad Fauzi menekankan keperluan mendesak untuk memastikan rangka kerja ASEAN kekal relevan dan berpandangan jauh.

Beliau berkata Mesyuarat Pasukan Petugas ASEAN Mengenai Berita Palsu ke-10 pada Ogos lepas menegaskan komitmen bersama menangani isu penyebaran maklumat palsu.

“Kita berbesar hati melihat pelaksanaan inisiatif konkrit seperti platform semakan fakta WASPADA.bn oleh Brunei,“ katanya.

Beliau turut menyebut kempen Say No to Fake News oleh Kemboja dan program literasi digital kebangsaan oleh Indonesia.

Usaha Malaysia melalui MyCheck Malaysia juga antara inisiatif yang dilaksanakan.

Mohamad Fauzi menyeru ASEAN memperkukuh semula peranannya dalam memajukan bidang maklumat, media dan latihan.

“Melalui kerjasama dipertingkat dalam bidang berkenaan, blok itu mampu melangkaui sekadar pertukaran maklumat,“ katanya.

Beliau menegaskan bahawa kerjasama ini dapat memupuk kepercayaan dan memperkukuh ketahanan serantau.

Mesyuarat ini turut memperkukuh hasil dicapai pada Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Maklumat (AMRI).

Ia juga mengukuhkan keputusan Mesyuarat Pegawai Kanan SOMRI ke-22 yang menegaskan komitmen rantau ini.

Delegasi Malaysia turut disertai wakil daripada Kementerian Komunikasi.

Mereka juga termasuk wakil dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) serta Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (Bernama). – Bernama