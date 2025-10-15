Tang Jie-Ee Wei mara ke pusingan kedua Terbuka Denmark 2025

KUALA LUMPUR: Juara dunia beregu campuran Chen Tang Jie-Toh Ee Wei memulakan kempen Terbuka Denmark 2025 dengan kemenangan mudah hari ini.
Pasangan pilihan keempat itu berjaya mengatasi cabaran wakil Taiwan Yang Po Hsuan-Hu Ling Fang dengan keputusan 21-15, 21-9.
Kemenangan itu melayakkan mereka ke pusingan kedua kejohanan Super 750 yang berlangsung di Arena Jyske Bank.
Tang Jie-Ee Wei kini dijadualkan berdepan Gao Jia Xuan-Wu Meng Ying dari China pada pusingan seterusnya.
Pasangan China itu sebelumnya berjaya mengatasi Phuwanat Horbanluekit-Benyapa Aimsaard dari Thailand dalam tiga set 21-12, 13-21, 21-17.
Beregu campuran profesional negara Goh Soon Huat-Shevon Lai Jemie juga berjaya mara ke pusingan kedua kejohanan ini.
Mereka berjaya menyingkirkan pasangan Taiwan Ming Che Lu-Hung En Tzu dengan keputusan 21-14, 21-17.
Pasangan pilihan kelapan itu kini menanti lawan daripada pemenang perlawanan antara Jesper Toft-Amalie Magelund dari Denmark dan Yuichi Shimogami-Sayaka Hobara dari Jepun. – Bernama