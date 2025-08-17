Thailand gesa Kemboja sertai operasi pembersihan periuk api di sempadan

SISAKET: Thailand menggesa Kemboja agar menyertai operasi pembersihan periuk api di sepanjang sempadan bersama.

Menteri Luar Thailand Maris Sangiampongsa menekankan pentingnya kerjasama ini bagi menjamin keselamatan jangka panjang.

Beliau berkata Kemboja perlu menunjukkan keikhlasan dalam usaha pembersihan bersama.

Cadangan ini dibangkitkan pada mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) Thai-Kemboja di Malaysia baru-baru ini.

Operasi bersama akan menjadi bukti nyata semangat muhibah untuk meredakan ketegangan.

Maris menyatakan periuk api menyebabkan penderitaan tidak berperikemanusiaan terhadap tentera dan orang awam.

Lima anggota Tentera Darat Diraja Thailand kehilangan kaki manakala 11 lagi cedera parah akibat periuk api.

Beliau menegaskan isu ini mesti diselesaikan bagi memastikan keselamatan jangka panjang.

Pada Sabtu, Maris mengetuai delegasi diplomat dari 33 negara ke wilayah Sisaket.

Mereka meninjau kawasan yang rosak akibat pertembungan sempadan baru-baru ini.

Maris berkata Thailand dan Kemboja berkongsi sempadan yang panjang.

Rakyat kedua-dua negara perlu terus saling bergantung demi keamanan bersama.

Kewujudan periuk api antipersonel mengancam nyawa tentera dan orang awam.

Ia juga meninggalkan kesan mendalam yang menimbulkan rasa tidak percaya antara rakyat.

Maris menegaskan komitmen Thailand terhadap Konvensyen Ottawa yang mengharamkan periuk api.

Beliau berkata Thailand membantu mangsa periuk api untuk hidup bermaruah.

Usaha ini sebahagian daripada kemajuan global dalam menangani kesan kemanusiaan periuk api. - Bernama