Tiada tambahan kuasa menteri kewangan dalam RUU Perolehan Kerajaan 2025

KUALA LUMPUR: Kementerian Kewangan menegaskan tiada tambahan atau peluasan kuasa Menteri Kewangan daripada Rang Undang-Undang Perolehan Kerajaan 2025 yang dijangka dilaksanakan sepenuhnya awal 2026.

Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmood Merican menjelaskan bahawa kuasa Menteri Kewangan bukanlah baharu dan telah wujud di bawah Akta Tatacara Kewangan 1957.

Beliau berkata Akta Perolehan Kerajaan menyediakan semak dan imbang serta keputusan Lembaga Tender dan keputusan dibuat oleh menteri kini boleh dicabar di Tribunal Rayuan Perolehan Kerajaan.

“Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Kita sekarang mempunyai bidang kuasa yang jelas bagi apa yang kita namakan kesalahan di bawah Rang Undang-Undang Perolehan Kerajaan, menteri berpotensi terdedah kepadanya sekiranya beliau melakukan sebarang kesalahan di bawah rang undang-undang ini,“ katanya pada taklimat media mengenai rang undang-undang yang diluluskan itu.

Johan menekankan bahawa sebelum ini hanya pegawai kerajaan sahaja dikenakan tindakan tatatertib untuk kesalahan perolehan kerajaan.

Menerusi rang undang-undang berkenaan, tindakan punitif boleh dikenakan kepada individu, pesara kerajaan, syarikat dan kontraktor serta syarikat.

Tindakan menghukum terhadap kesalahan utama dalam perolehan kerajaan termasuk larangan pindah kontrak perolehan kerajaan dan kegagalan membuat pengisytharan kepentingan.

Kesalahan lain meliputi campur tangan dalam proses perolehan kerajaan, menghalang tugas para pegawai, memusnahkan rekod dan pemberian dokumen atau maklumat palsu.

“Kesalahan ini bersifat jenayah dan akan dikenakan denda atau penjara dengan kuasa pendakwaan di bawah Jabatan Peguam Negara (AGC),“ katanya.

Tribunal Rayuan Perolehan bebas akan ditubuhkan terdiri daripada pengerusi dan timbalan pengerusi badan kehakiman atau golongan profesional dalam perundangan.

Ahli-ahli selebihnya bukan daripada perkhidmatan awam, kata Johan.

Dewan Rakyat pada Rabu meluluskan Rang Undang-undang Perolehan Kerajaan 2025 selepas undian dan perbahasan melibatkan 20 Ahli Parlimen daripada blok kerajaan dan pembangkang.

Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengumumkan keputusan terakhir undian tersebut dengan 125 ahli parlimen menyokong, 63 menentang, 32 tidak hadir dan satu berkecuali.

Semasa bacaan kedua Rang Undang-undang itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sedang mengambil langkah proaktif untuk mengehadkan kuasa pentadbiran.

Johan berkata akan ada pendengaran Tribunal secara tertutup tetapi keputusan yang dibuat akan disiarkan.

Beliau menjelaskan bahawa RUU itu beroperasi di peringkat perundangan yang menetapkan prinsip teras dan mentakrifkan kesalahan.

Prosedur khusus seperti kaedah perolehan ditetapkan secara tender dan syatan pengecualian dibenarkan akan digariskan secara terperinci dalam Arahan Perbendaharaan.

Johan menegaskan bahawa Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan komited untuk memasukkan cadangan dibangkitkan semasa perbahasan ke dalam arahan atau garis panduan Perbendaharaan.

“Kami tidak menjangkakan sebarang pindaan segera kepada RUU itu tetapi beberapa amalan terbaik sudah pasti akan diperkukuh dalam arahan dan garis panduan Perbendaharaan,“ katanya.

e-Perolehan mesti mematuhi Rang Undang-undang dan sistem akan dikemas kini untuk mencerminkan peruntukan dalam undang-undang terutamanya keperluan untuk pendaftaran syarikat.

Perkongsian awam-swasta juga dilindungi di bawah Rang Undang-undang berkenaan sekiranya terdapat sebarang dana atau aset kerajaan terlibat.

Mengenai kebimbangan daripada perniagaan, beliau berkata RUU itu tidak akan merumitkan proses tender tetapi akan mengukuhkan tadbir urus.

“Mereka hanya perlu bimbang jika mereka berisiko melakukan kesalahan di bawah Rang Undang-Undang Perolehan Kerajaan,“ kata Johan.

Beliau menjelaskan bahawa perolehan sensitif mungkin mempunyai pengecualian kerahsiaan tetapi tender biasanya mendedahkan maklumat yang mencukupi untuk semakan.

Butiran sulit seperti identiti pembida dan harga akan tetap dilindungi di bawah rangka kerja baru ini. – Bernama