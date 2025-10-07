MOT cadang integrasi sistem GPS dan JISA pantau kenderaan komersial

KUALA LUMPUR: Kementerian Pengangkutan merancang untuk mengintegrasikan data daripada peranti Sistem Kedudukan Sejagat dengan sistem Pemeriksaan dan Audit Keselamatan Jabatan Pengangkutan Jalan.

Menteri Anthony Loke berkata inisiatif itu akan membolehkan pengesanan ketidakpatuhan kenderaan komersial secara masa nyata termasuk kesalahan memandu melebihi had laju.

Sistem ini juga akan mengesan penyimpangan laluan dan operasi di luar waktu yang dibenarkan.

Beliau berkata sistem itu dijangka siap dan beroperasi sepenuhnya menjelang tahun 2027.

Sistem tersebut akan membolehkan modul audit serta pemantauan dilaksanakan secara berdikari dengan mekanisme pengesahan dan kawalan.

Proses ini akan memastikan audit dijalankan secara telus, cekap dan berintegriti.

Loke menyatakan inisiatif pendigitalan ini dijangka mempercepat pengesanan ketidakpatuhan.

Inisiatif ini juga akan meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dan mengurangkan kerenah birokrasi.

Cadangan ini selaras dengan aspirasi Kerajaan MADANI untuk mempercepat transformasi digital dalam sektor pengangkutan negara.

Beliau menjawab soalan Mordi Bimol mengenai rancangan pendigitalan proses audit bagi mempercepat pengesanan ketidakpatuhan. – Bernama