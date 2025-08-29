12 individu ditahan bantu siasatan kes pelajar jatuh dari asrama

SHAH ALAM: Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari mengesahkan sebanyak 12 individu ditahan polis setakat ini bagi membantu siasatan berhubung kes seorang pelajar tingkatan tiga terjatuh dari bangunan asrama sebuah sekolah di Sabak Bernam pada 26 Ogos lepas.

Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan individu berkenaan dan menasihatkan semua pihak memberi ruang kepada pihak polis menjalankan siasatan.

“Kita beri ruang kepada polis untuk dapatkan kebenaran dan insya-Allah pihak polis juga menjamin siasatan menyeluruh dilaksanakan,” katanya, yang juga Exco Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan Selangor.

Amirudin berkata demikian ketika diminta mengulas perkembangan kes itu pada sidang media selepas Majlis Syarahan Hari Kebangsaan Menteri Besar Selangor di Pusat Konvensyen Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) di sini hari ini.

Amirudin berkata beliau sebelum ini telah mengarahkan Exco Kemajuan Desa, Perpaduan dan Pengguna negeri Datuk Rizam Ismail yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Air Tawar untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung kejadian selain menziarahi keluarga mangsa di hospital.

Di samping itu, beliau memaklumkan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar negeri Jamaliah Jamaluddin akan memaklumkan perkembangan terkini berhubung status pelajar itu selepas mendapat laporan daripada Jabatan Kesihatan Selangor (JKNS).

“Sudah pasti ia dalam pemantauan serius pihak polis dan JKNS kerana beliau (mangsa) antara saksi utama,” katanya.

Ketua Polis Selangor Datuk Shazeli Kahar pada 27 Ogos lepas dilaporkan berkata petugas sekolah antara pihak yang dipanggil polis bagi dirakam keterangan berhubung kes berkenaan.

Pada 26 Ogos, polis mengesahkan menerima laporan berkaitan kejadian itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 31(1) Akta Kanak-Kanak 2001 dengan siasatan dijalankan dari pelbagai sudut. – Bernama