35 program denai sungai kebangsaan dilaksanakan seluruh negara tahun ini

SHAH ALAM: Sebanyak 35 Program Denai Sungai Kebangsaan (DSK) dilaksanakan di seluruh negara tahun ini dalam usaha kerajaan melindungi kelestarian sungai sebagai sumber air utama negara.

Ketua Setiausaha Kementerian Peralihan Tenaga Dan Transformasi Air (PETRA) Datuk Mad Zaidi Mohd Karli berkata program itu antara lain bertujuan mewujudkan rasa kebersamaan selain meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharaan sungai bagi mengurangkan pencemaran.

“Selain itu, pembinaan denai juga dapat menggalakkan aktiviti di kawasan sungai dan merancakkan ekonomi seperti ekopelancongan sungai dengan enam program DSK diadakan di Selangor.”

“PETRA merakamkan penghargaan kepada kerajaan Selangor atas kerjasama erat menjayakan Program DSK serta komitmen bersama terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan sungai sejajar dengan teras kemampanan dan kesejahteraan dalam Malaysia MADANI.”

Mad Zaidi hari ini merasmikan Projek Denai Sungai Langat, Kuala Langat yang dimulakan 7 April dan siap pada 2 Jun melibatkan penaiktarafan denai sepanjang 1.3 kilometer.

Terletak bersebelahan Taman Rekreasi Paya Bakau Kampung Sijangkang pengunjung boleh menikmati denai sejauh 2.6 kilometer bagi satu pusingan lengkap. – Bernama