80% penagih dadah berjaya pulih melalui program PDK AADK

KOTA BHARU: Sebanyak 80 peratus penagih dadah yang menjalani Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) di bawah Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) berjaya meninggalkan tabiat penagihan sekali gus menepis persepsi bahawa kebanyakan mereka akan kembali terjerumus.

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) AADK Khairul Anwar Bachok berkata kini hanya 20 peratus daripada lebih 50,000 penagih di seluruh negara yang kembali mengulangi kesalahan, berbanding kadar lebih tinggi 10 hingga 15 tahun lepas.

“Dengan adanya pakar rujuk serta pelbagai bentuk rawatan dan pemulihan, kadar relaps berjaya ditekan hingga tinggal 20 peratus. Ini merupakan pencapaian besar bagi AADK.”

“Terdapat lebih 50,000 penagih di seluruh negara sedang mengikuti PDK dengan 5,898 daripadanya di Kelantan,“ katanya kepada pemberita dalam sidang media Ops Perdana AADK Kelantan di sini hari ini.

Khairul Anwar berkata kejayaan itu turut diiktiraf melalui anugerah daripada King Charles Trust Fund di London dan Raja Muda Selangor.

Mengenai Ops Perdana AADK selama empat hari bermula 24 Ogos lepas, beliau berkata 161 individu ditahan dalam operasi berkenaan di beberapa lokasi panas penyalahgunaan dadah.

Beliau berkata operasi melibatkan 90 pegawai dan anggota dengan tumpuan di daerah Bachok, Pasir Mas, Kuala Krai serta beberapa kawasan di Kota Bharu yang dikenal pasti mempunyai kadar penagihan tinggi.

“Hasil saringan awal mendapati 157 individu positif dadah berusia antara 19 hingga 61 tahun, membabitkan 155 lelaki dan dua wanita.”

“Enam individu pula dikesan melanggar syarat rawatan pemulihan komuniti manakala empat bukan warganegara diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.”

“Daripada jumlah itu, 152 dikesan positif methamphetamine, dua opiat, dua benzo dan seorang ganja.”

“Methamphetamine atau lebih dikenali sebagai pil kuda terus menjadi pilihan kerana mudah diperoleh dengan harga serendah RM5 sebiji di Kelantan,“ katanya.

Khairul Anwar berkata operasi itu juga dilaksanakan bagi memutuskan rantaian bekalan serta memusnahkan tempat tumpuan penagihan, khususnya di kawasan berisiko tinggi dan kesemua yang ditahan disiasat mengikut Akta Penagih dan Penyalah Guna Dadah dan Bahan (Rawatan dan Pemulihan) 1983 yang berkuat kuasa selepas pindaan pada 22 Ogos lepas.

Beliau berkata AADK akan mempertingkatkan lagi operasi seumpama itu bukan sahaja terhadap penagih, malah turut melibatkan penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang lain termasuk gam dan ketum. – Bernama