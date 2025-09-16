Agong dan Permaisuri ucap selamat Hari Malaysia 2025

KUALA LUMPUR: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia yang akan disambut esok.

Ucapan tersebut dikongsikan menerusi laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar.

Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa dirahmati Allah SWT dengan keamanan yang berpanjangan.

Mereka juga memohon perlindungan daripada sebarang musibah untuk negara.

Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas perpaduan serta semangat muafakat dalam kalangan rakyat berbilang kaum.

Beliau menegaskan bahawa semangat ini terus menjadi tunjang kekuatan negara sejak dahulu lagi.

Sambutan Hari Malaysia 2025 akan berlangsung di Pusat Konvensyen PICCA@Arena Butterworth esok.

Tema sambutan tahun ini ialah ‘Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni’.

Pelbagai pengisian menarik akan disediakan mulai pukul 9 pagi.

Edisi kali ini diadakan di Pulau Pinang selaras dengan amalan penggiliran lokasi sambutan.

Amalan ini melibatkan pertukaran lokasi antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia setiap tahun. – Bernama