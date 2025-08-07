Bekas jurulatih wushu dipenjara 13 tahun, empat sebatan kes amang seksual

KUALA LUMPUR: Seorang bekas jurulatih wushu dijatuhi hukuman penjara 13 tahun dan empat sebatan oleh Mahkamah Sesyen hari ini.

Gjeblehim Bong Teck Fuu, 34, didapati bersalah melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun tiga tahun lalu.

Hakim Tasnim Abu Bakar memutuskan hukuman itu selepas pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah.

“Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun bermula dari tarikh hari ini dan empat sebatan,“ kata Hakim Tasnim.

Tertuduh juga diarah menjalani sesi kaunseling semasa pemenjaraan dan pengawasan polis selama tiga tahun selepas dibebaskan.

Permohonan peguam tertuduh untuk menangguhkan hukuman ditolak mahkamah.

Kesalahan dilakukan di Taman Sri Sentosa, Jalan Klang Lama pada 7.30 malam, 13 April 2022.

Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017.

Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan.

Peguam Tharamjit Singh memohon hukuman ringan dengan alasan tertuduh perlu menjaga ibunya.

Timbalan Pendakwa Raya Nur Shakila Mohd Shariff menegaskan kesan trauma psikologi terhadap mangsa.

“Mangsa adalah kanak-kanak yang memerlukan perlindungan maksimum,“ katanya.

Tertuduh dikatakan menyalahgunakan kedudukan sebagai jurulatih untuk kepuasan nafsu.

Seramai lapan saksi pendakwaan dan tiga saksi pembelaan memberi keterangan dalam kes ini. – Bernama