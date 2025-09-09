Etika penggunaan Jalur Gemilang perlu dipatuhi, elak salah guna

KUALA LUMPUR: Semangat patriotik perlu dizahirkan sepanjang tahun dan tidak terhad kepada Bulan Kebangsaan sahaja.

Pakar menyarankan pengibaran Jalur Gemilang dilakukan secara berterusan untuk mengelakkan isu pemasangan bendera secara salah.

Penggunaan Jalur Gemilang sebagai kostum atau pakaian adalah tidak dibenarkan walau untuk apa jua tujuan.

Pemasangan bendera secara terbalik sering berlaku akibat ketidakcaknaan masyarakat terhadap etika yang betul.

Setiap warna dan lambang pada Jalur Gemilang membawa makna mendalam tentang maruah negara bangsa.

Jabatan Penerangan Malaysia melarang penggunaan Jalur Gemilang sebagai pakaian, alas meja, atau barangan lain yang menimbulkan rasa kurang hormat.

Hanya warna asas dan motif bendera iaitu merah, putih, biru dan kuning dibenarkan untuk tujuan penggayaan.

Penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya Prof Datuk Dr Awang Azman Awang Pawi (gambar) menyatakan penggayaan berinspirasikan Jalur Gemilang perlu dilakukan secara beradab.

Beliau menegaskan penggunaan bendera fizikal sebagai pakaian atau aksesori adalah tidak wajar dan bertentangan dengan etika rasmi.

Orang ramai dinasihatkan merujuk garis panduan Jabatan Penerangan sebelum menggayakan tema Jalur Gemilang.

Pendidikan tentang etika penggunaan Jalur Gemilang perlu dilaksanakan di peringkat sekolah melalui pelbagai medium penerangan.

Pakar perundangan Prof Madya Datuk Dr Shamrahayu A. Aziz menekankan pentingnya kesedaran awam mengenai penggunaan bendera yang betul.

Beliau mencadangkan Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan program menjelaskan etika penggunaan Jalur Gemilang di sekolah-sekolah.

Tiada undang-undang khusus melarang penggayaan Jalur Gemilang tetapi ia tidak boleh dipandang ringan sebagai lambang kedaulatan negara.

Pakar undang-undang Dr Ainul Jaria Maidin menyatakan penggunaan Jalur Gemilang untuk tujuan fesyen merupakan penyalahgunaan simbol rasmi negara.

Akta Lambang dan Nama (Pencegahan Penggunaan Tidak Wajar) 1963 melarang penggunaan Jalur Gemilang tanpa kebenaran bertulis.

Sebarang rekaan berasaskan bendera perlu mematuhi spesifikasi susunan, warna, skala dan elemen lain yang dibenarkan.

Pemotongan Jalur Gemilang memerlukan kebenaran bertulis daripada Jabatan Penerangan dengan maklumat lengkap tentang rekaan.

Pendekatan bersepadu melalui pendidikan formal dan kempen digital dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tatacara betul.

Mata pelajaran Sejarah dan Sivik perlu diperkukuhkan untuk menyemai rasa cinta negara dan kefahaman etika bendera.

Jabatan Penerangan boleh menganjurkan bengkel untuk pereka fesyen tentang batasan kreatif penggunaan elemen bendera.

Penggayaan Jalur Gemilang secara salah boleh dikenakan denda RM20,000 atau penjara tiga tahun di bawah Akta 414. – Bernama