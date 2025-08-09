Guru besar ditahan polis disyaki cabul murid lelaki 12 tahun

MELAKA: Seorang guru besar ditahan polis selepas disyaki mencabul seorang murid lelaki berusia 12 tahun di dalam tandas sekolah dan pejabatnya sejak Jun lepas.

Ketua Polis Melaka Datuk Dzulkhairi Mukhtar berkata lelaki berusia 58 tahun itu ditahan semalam oleh sepasukan anggota polis cawangan D11 Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Melaka sekitar 9 malam.

“Polis mengesahkan telah menerima laporan dan suspek disiasat mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017.

“Ujian saringan air kencing didapati negatif dadah dan penahanan suspek dibuat untuk tempoh 24 jam sebelum diberikan jaminan polis,“ katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Terdahulu media melaporkan perbuatan suspek tersebut terbongkar selepas mangsa yang tidak lagi tahan diganggu secara seksual, menceritakan kejadian itu kepada ibunya sebelum wanita berkenaan membawa anaknya membuat laporan di Balai Polis Melaka Tengah semalam.

Menurut sumber, anak sulung daripada tiga beradik itu mendakwa kejadian berlaku sekitar 8 pagi 29 Julai lepas ketika dia bersama dua rakannya pergi ke tandas sekolah sebelum suspek memasuki tandas dan memeluk serta memegang punggung mangsa.

Pengadu juga mendakwa kejadian sama pernah berlaku pada Jun ketika dia dan rakannya pergi ke pejabat suspek selepas diminta membantu meletakkan klip pada sijil namun kedua-dua kejadian itu tidak diceritakan kerana bimbang dimarahi ibunya - BERNAMA