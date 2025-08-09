Jurang antara Selangor dan JDT diakui Kinoshi selepas kekalahan

ISKANDAR PUTERI: Pengendali Selangor FC, Katsuhito Kinoshi, mengakui wujud jurang prestasi antara pasukannya dengan Johor Darul Ta’zim (JDT).

Kekalahan 0-3 dalam perlawanan Piala Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim menjadi bukti ketidaksamaan tahap kedua pasukan.

Kinoshi menyifatkan kecerdasan bermain JDT sebagai faktor utama yang membezakan mereka.

Namun, jurulatih dari Jepun itu menegaskan kekalahan bukan alasan untuk berputus asa.

“Memang ada jurang tetapi kita tidak boleh mengalah. Kita perlu berusaha untuk menyaingi JDT,” katanya.

Beliau memuji kehebatan JDT dalam aspek teknikal seperti penguasaan bola dan kepantasan membuat keputusan.

“Mereka sangat hebat...tahu bila perlu menggelecek, kaki mana untuk kawal bola malah bahagian badan mana sesuai digunakan untuk lakukan sentuhan,” ujarnya.

Kinoshi menekankan keperluan latihan lebih intensif bagi meningkatkan kualiti pemain Selangor.

“Kita perlukan keadaan latihan yang lebih mencabar, keputusan yang lebih pantas dan lebih banyak sentuh bola,” jelasnya.

Tiga gol JDT malam tadi dijaringkan oleh Jairo Da Silva, Eddy Israfilov, dan Arif Aiman Mohd Hanapi.

Kemenangan itu melengkapkan koleksi ke-10 Piala Sultan Haji Ahmad Shah buat JDT sejak 2015. - Bernama