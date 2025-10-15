Kabinet bincang langkah tegas tangani isu disiplin dan media sosial di sekolah

PUTRAJAYA: Kabinet akan membincangkan langkah tegas bagi menangani isu disiplin dan keselamatan di sekolah termasuk pengaruh media sosial dalam kalangan pelajar dalam masa terdekat.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa beberapa insiden terkini di institusi pendidikan memerlukan intervensi segera kerajaan.

Beliau mengakui telefon pintar dan media sosial menjadi faktor utama dalam kebanyakan kes disiplin yang berlaku di sekolah.

Anwar berjanji akan mengadakan mesyuarat Jemaah Menteri sama ada hari ini atau esok bagi membincangkan tindakan tegas terhadap isu tersebut.

Perdana Menteri membuat pengumuman itu selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan di Putrajaya.

Beliau mengulas insiden tragis yang menyaksikan seorang pelajar perempuan Tingkatan Empat maut ditikam oleh pelajar lelaki berusia 14 tahun di sebuah sekolah menengah di Selangor.

Mangsa ditemukan dengan beberapa kesan tikaman di badan di luar bilik darjah dalam kejadian sekitar pukul 9.30 pagi semalam.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail memaklumkan siasatan masih dijalankan untuk mengenal pasti motif kejadian tersebut.

Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Shamsudin Mamat mengesahkan dua senjata tajam yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu telah dirampas.

Beberapa insiden serius lain membabitkan pelajar sekolah turut dilaporkan sejak akhir-akhir ini.

Empat pelajar lelaki Tingkatan Lima dan seorang pelajar perempuan Tingkatan Tiga di Melaka menghadapi tindakan buang sekolah serta-merta selepas kes rogol.

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan peningkatan kes buli di sekolah dengan 7,681 kes direkodkan tahun lepas berbanding 6,528 pada tahun 2023. – Bernama