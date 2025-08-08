Langkah wajib papar preskripsi dan bil perubatan lindungi pengguna

PUTRAJAYA: Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) menyokong langkah kerajaan mewajibkan paparan preskripsi ubat dan bil perubatan di fasiliti kesihatan swasta.

Ketua Pegawai Eksekutif FOMCA Dr Saravanan Thambirajah berkata langkah ini penting untuk melindungi pengguna daripada caj tersembunyi.

Beliau menegaskan langkah ini tidak mencabar hak profesional doktor tetapi memastikan perkhidmatan kesihatan berfokuskan pesakit.

“Kajian menunjukkan pengguna boleh jimat 40 hingga 50 peratus jika harga ubat dikawal,“ katanya.

Perbelanjaan kesihatan swasta semakin meningkat sama ada melalui insurans atau bayaran terus oleh pengguna.

Saravanan berkata ketelusan dalam bil perubatan penting untuk mengelak amalan tidak beretika.

Kajian mendapati caj konsultasi meningkat 113.9 peratus antara 2016 hingga 2019 manakala kos ubat menurun.

“Ini menunjukkan strategi keuntungan beralih ke aspek sukar dikesan pengguna,“ jelasnya.

Pengguna seperti warga emas dan pesakit kronik sering menjadi mangsa sistem tidak telus.

Reformasi ini mengembalikan hak pengguna dan mengurangkan amalan pencatutan.

“Langkah ini sejajar dengan piawaian antarabangsa iaitu ketelusan dan keadilan,“ kata Saravanan.

Kerajaan perlu kekal teguh mempertahankan dasar ini tanpa tunduk kepada tekanan industri.

Malaysia mengamalkan sistem kesihatan dua aliran iaitu sektor awam bersubsidi dan sektor swasta berasaskan pasaran.

Hampir separuh perbelanjaan kesihatan negara dibiayai sendiri oleh pengguna.

Inflasi kos perubatan di Malaysia mencecah 12.6 peratus pada 2023, dua kali ganda purata global.

Harga ubat di sektor swasta boleh mencecah beberapa hari gaji bagi penyakit biasa-BERNAMA