Lembaga siasatan TUDM peroleh perakam data pesawat F/A-18D Hornet terhempas

KUANTAN: Lembaga siasatan Tentera Udara Diraja Malaysia telah memperoleh perakam data penerbangan dan perakam video pesawat pejuang F/A-18D Hornet yang terlibat dalam kemalangan di Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah.

Panglima Tentera Udara Jen Datuk Seri Muhamad Norazlan Aris berkata beberapa petunjuk awal juga dikenal pasti, namun pihaknya tidak dapat mendedahkan maklumat lanjut sehingga siasatan selesai.

“Setakat ini siasatan masih berjalan dan saya tidak boleh memberikan sebarang maklumat sehingga siasatan selesai,” katanya ketika dihubungi Bernama hari ini.

Mengulas keadaan dua pegawai TUDM yang terlibat dalam kemalangan terbabit, beliau berkata juruterbang Mejar Mohamad Azhar Alang Kamarudin, 34, dijangka dibenarkan pulang ke kampung halamannya di Ipoh, Perak, selepas menjalani rawatan susulan di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur hari ini.

Bagaimanapun jurusensor senjata pesawat, Kapten Mohamad Izzuddin Mohamad Salleh, 28, masih dalam pemerhatian doktor kerana mengalami kesakitan di bahagian perut.

Muhamad Norazlan berkata tempoh rehat mereka akan ditentukan berdasarkan nasihat doktor.

Dalam insiden 9.05 malam Khamis, Mohamad Azhar dan Mohamad Izzuddin sempat melaksanakan prosedur kecemasan dengan selamat, iaitu keluar menggunakan kerusi lontar sebelum pesawat itu terhempas.

Insiden itu berlaku ketika pesawat berkenaan sedang melakukan rutin latihan penerbangan malam. – Bernama