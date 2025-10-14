Malaysia sokong pelan damai Gaza secara bersyarat berdasarkan prinsip Palestin

KUALA LUMPUR: Malaysia tidak dijemput menyertai sidang kemuncak pelan damai Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir kerana pendiriannya yang menyokong pelan itu secara bersyarat.

Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan menjelaskan bahawa Malaysia dilihat sebagai negara yang menyokong secara bersyarat apabila memberi sokongan dengan menyertakan penjelasan undi dalam Deklarasi New York pada Julai lepas.

“Kita menyokong (perjanjian perdamaian) tetapi dengan penerangan terhadap sokongan kita, bukan secara membuta tuli.”

Beliau menegaskan bahawa penjelasan undi tersebut merupakan pegangan Malaysia terhadap perjuangan Palestin.

Mohamad berkata perjuangan terhadap rakyat Palestin adalah untuk memastikan penubuhan sebuah negara yang merdeka.

Sokongan Malaysia juga melibatkan kepulangan rakyat Palestin ke tanah air mereka serta penetapan sempadan negara berdasarkan sempadan yang diwujudkan sebelum 1967.

Malaysia turut menegaskan pentingnya menjadikan Baitulmuqaddis Timur sebagai ibu negara Palestin.

Sesi Kelab Concorde itu dipengerusikan oleh Pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) Datuk Seri Wong Chun Wai.

Turut hadir dalam sesi tersebut ialah Ketua Pengarang BERNAMA Arul Rajoo Durar Raj.

Kelab Concorde merupakan kumpulan tidak rasmi yang menghimpunkan pengarang kanan daripada agensi media tempatan dan antarabangsa.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa berkata Malaysia menyokong pelan damai Amerika Syarikat kerana setiap usaha ke arah perdamaian penting.

Beliau menekankan kepentingan menghentikan pembunuhan dan kemusnahan di Gaza melalui sebarang usaha perdamaian.

Menurut laporan Anadolu Ajansi, lebih 20 pemimpin dunia menghadiri Sidang Kemuncak Pelan Damai Gaza yang dipengerusikan bersama oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi serta Presiden Amerika Syarikat Donald Trump.

Sidang kemuncak tersebut bertujuan menamatkan peperangan di Semenanjung Gaza.

Fasa pertama perjanjian gencatan senjata Gaza mula berkuat kuasa pada Jumaat lalu di bawah pelan 20 perkara Trump bagi menamatkan perang dua tahun Israel di wilayah berkenaan. – Bernama