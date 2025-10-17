Masjid Changlun siap beroperasi, penduduk rakam penghargaan kepada PM

JITRA: Masjid Ihya ‘Ulumuddin atau lebih dikenali sebagai Masjid Changlun di Changlun dekat sini beroperasi sepenuhnya hari ini.

Pembinaan masjid bagi menggantikan masjid lama itu sebelum ini tergendala sehingga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM3.07 juta pada 2023.

Peruntukan tambahan itu menjadikan keseluruhan kos pembinaan masjid tersebut berjumlah RM5.77 juta.

Timbalan Pengerusi Masjid Ihya ‘Ulumuddin Zainol Abidin Mohamad berkata masjid itu sebenarnya siap dibina pada awal tahun ini.

Beliau menjelaskan masjid hanya kini dapat digunakan sepenuhnya selepas beberapa penambahbaikan dilakukan kepada infrastruktur serta kelulusan daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

“Hari ini Jumaat pertama untuk kami adakan Solat Jumaat di masjid baharu ini,” katanya ketika ditemui selepas Solat Jumaat.

Zainol Abidin menekankan bahawa masyarakat kariah di Changlun telah menunggu sejak sekian lama untuk mendapat masjid baharu ini.

Beliau menyatakan projek pembinaan masjid tersebut sebelum ini terbengkalai sehingga Perdana Menteri meluluskan peruntukan untuk melengkapkan projek itu.

“Hari ini alhamdulillah sebuah masjid yang tersergam indah dapat disiapkan untuk keselesaan jemaah,” tambahnya.

Namun begitu, Zainol Abidin berkata terdapat beberapa kemudahan lain yang masih perlu ditambah baik untuk keselesaan jemaah.

Antara kemudahan yang diperlukan ialah pemasangan penyaman udara dan pembinaan parkir yang lebih luas serta dewan.

Beliau berkata pihak ahli jawatankuasa masjid akan membawa perkara itu untuk perhatian Perdana Menteri bagi mendapatkan peruntukan tambahan.

Peruntukan tambahan dijangka dapat mengoptimumkan fungsi masjid berkenaan untuk kegunaan masyarakat setempat.

“Kami berterima kasih kepada Perdana Menteri dan kami berpuas hati dengan pembinaan masjid ini,” ujar Zainol Abidin.

Beliau menambah bahawa Perdana Menteri sangat prihatin kerana memberikan peruntukan untuk masjid ini disiapkan selepas penduduk menunggu lama.

Sementara itu, Imam 1 Masjid Ihya ‘Ulumuddin Hasrul Hasan berkata masjid baharu itu mampu memuatkan sehingga 1,000 jemaah.

Kapasiti ini jauh lebih besar berbanding masjid lama yang hanya boleh memuatkan kira-kira 600 jemaah.

Peningkatan kapasiti ini memberi peluang kepada lebih banyak jemaah untuk beribadat dengan selesa.

Beliau berkata masjid lama yang terletak kira-kira 500 meter dari masjid baharu akan terus beroperasi.

Pengoperasian masjid lama ini adalah untuk memudahkan penduduk khususnya musafir yang kerap menggunakan kemudahan di situ.

“Masjid lama masih beroperasi untuk solat fardu tetapi Solat Jumaat hanya didirikan di masjid baharu,” jelas Hasrul Hasan.

Beliau menambah bahawa semua program ilmu dan pengimarahan masjid akan dilakukan di masjid baharu sahaja.

Bagi jemaah Muhamad Nur Amirul Nur Asmadi, 23, dari Kampung Padang Halban, masjid baharu itu lebih luas dan mempunyai pelbagai kemudahan.

Beliau menyatakan lokasi masjid baharu juga dilihat lebih selamat berbanding masjid lama yang terletak di tepi jalan utama.

Kedudukan masjid lama di tepi jalan utama sebelum ini menyebabkan kesesakan jalan raya dan menimbulkan isu keselamatan kepada jemaah.

“Kami berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan peruntukan untuk menyiapkan masjid ini,” kata Muhamad Nur Amirul.

Beliau bersyukur kerana masjid baharu ini lebih selesa terutama untuk jemaah yang telah berusia. – Bernama