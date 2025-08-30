Mayat lelaki warga Myanmar ditemui terapung di jeti nelayan Perak

IPOH: Mayat seorang lelaki warga Myanmar ditemui terapung berhampiran sebuah jeti nelayan di Tanjung Bayan, Hutan Melintang dekat Bagan Datuk tengah hari tadi.

Pemangku Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Shazlean Mohd Hanafiah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden itu pada 12.15 tengah hari daripada polis yang mendapat maklumat daripada orang awam.

“Setibanya di tempat kejadian, pihak PDRM (Polis Diraja Malaysia) memaklumkan mangsa adalah seorang warga Myammar berumur 35 tahun,” katanya dalam kenyataan hari ini.

“Pihak bomba melaksanakan kerja-kerja menyelamat menggunakan pukat nelayan dan kren jeti untuk membawa mangsa ke darat.”

“Sebaik mayat berjaya dibawa naik ke jeti, pasukan Kementerian Kesihatan yang hadir di lokasi mengesahkan mangsa telah meninggal dunia.”

Beliau berkata mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan operasi tamat pada 1.55 tengah hari. – Bernama