MB Johor arah siasat video ajaran sesat di Parit Raja

JOHOR BAHRU: Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) diarahkan supaya segera menyiasat serta mengambil tindakan tegas berhubung penularan video yang didakwa memaparkan ajaran sesat di Parit Raja, Batu Pahat, baru-baru ini.

Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata tindakan penguatkuasaan dan siasatan terperinci mengikut peruntukan undang-undang sedia ada perlu diambil bagi memastikan isu berkenaan tidak menggugat keharmonian masyarakat.

“Insiden ini telah menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat dan kerajaan negeri akan terus komited dalam mengenal pasti serta membanteras sebarang bentuk ajaran yang menyeleweng tanpa sebarang kompromi.

“Segala bentuk khurafat, tahyul, pemujaan salah atau ritual yang bercanggah dengan syariat Islam serta kegiatan-kegiatan yang menyebabkan agama Islam dipandang rendah dilarang sama sekali dan boleh dikenakan tindakan di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997,” katanya menerusi hantaran Facebook hari ini.

Beliau berkata Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah bertitah mengingatkan supaya semua umat Islam di Johor berpegang pada akidah Islam yang murni dan sebenar.

“Titah ini juga ialah peringatan jelas bahawa sebarang ajaran songsang tidak boleh diberi ruang untuk bertapak dan berkembang di negeri,” katanya.

Onn Hafiz berkata Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail turut menegaskan semua institusi agama, kepimpinan masyarakat dan pihak berkuasa perlu memperkukuh penguatkuasaan serta pendidikan bagi memastikan umat Islam terhindar daripada ajaran sesat, khurafat dan tahyul demi memelihara akidah dan kesejahteraan negeri.

Kerajaan Negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang menggugat keharmonian dan kedaulatan agama Islam seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, katanya.

Onn Hafiz turut menyeru semua pihak, khususnya penghulu, ketua masyarakat, penggerak masjid serta pihak berkuasa di negeri itu untuk bersama-sama memastikan aktiviti khurafat, pemujaan dan ajaran sesat dihentikan sepenuhnya - BERNAMA