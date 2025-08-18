MCMC turunkan 49,082 hantaran penipuan setakat 1 Ogos 2025

KUCHING: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah menurunkan 49,082 hantaran berkaitan penipuan setakat 1 Ogos 2025.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching berkata angka ini menunjukkan peningkatan mendadak berbanding 63,652 hantaran pada 2024 dan 6,297 hantaran pada 2023.

“Penularan kandungan penipuan, termasuk akaun palsu dan penyamaran tokoh awam, dilihat meningkat dengan pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini,” katanya semasa Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi Zon Sarawak.

Beliau menekankan kepentingan mengikuti perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) secara bijak dan beretika.

“Penggunaan teknologi mestilah dilakukan dengan terkawal supaya tidak menjejaskan integriti penjawat awam,” jelas Teo.

Bagi memerangi penyebaran berita palsu, kerajaan memperkenalkan alat semakan fakta termasuk Biar Betul di RTM, chatbot AIFA, dan portal Sebenarnya.my.

Chatbot AIFA telah menerima 142,257 mesej sejak dilancarkan pada 28 Januari 2025, dengan purata 769 mesej sehari.

Teo turut memaklumkan Malaysia melonjak ke tangga ke-23 dalam Laporan Daya Saing Dunia 2025, naik 11 anak tangga berbanding 2024.

Majlis tersebut turut menyaksikan penyampaian anugerah kepada 80 penerima dan sumbangan Tabung Kasih@HAWANA kepada waris dua petugas RTM Sarawak yang meninggal dunia. – Bernama