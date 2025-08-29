Perhilitan tangkap buaya tembaga 100kg di ladang sawit Port Dickson

PORT DICKSON: Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Negeri Sembilan berjaya menangkap seekor buaya tembaga seberat lebih 100 kilogram di ladang sawit Guthrie Linggi.

Buaya sepanjang tiga meter itu ditemui tersesat dalam parit ladang sawit pada petang semalam.

Pengarah Perhilitan Negeri Sembilan Faizal Izham Pikri berkata reptilia tersebut dipercayai terperangkap dalam kawasan paya berlumpur sebelum disedari pekerja ladang.

“Pasukan Perhilitan tiba di lokasi kira-kira 3.30 petang dan mendapati seekor buaya tembaga berada dalam keadaan terperangkap di kawasan berlumpur di ladang sawit tersebut.

“Operasi tangkapan dilakukan pada 3.40 petang dengan bantuan tiga anggota Perhilitan dan tujuh pekerja ladang,” katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini.

Buaya tembaga itu kemudiannya dihantar ke Kolam Buaya Jabatan di Paya Indah Wetlands, Selangor.

Orang ramai dinasihatkan supaya segera menghubungi Perhilitan atau pihak berkuasa sekiranya terlihat atau diganggu oleh hidupan liar. – Bernama