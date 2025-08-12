PM Anwar gariskan lima tonggak rangka kerja AI Malaysia

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggariskan lima tonggak utama dalam Rangka Kerja Negara Kecerdasan Buatan (AI).

Lima tonggak itu merangkumi dasar berpandangan ke hadapan serta tenaga kerja dinamik dan celik digital.

Infrastruktur digital yang selamat dan dipercayai turut menjadi salah satu tonggak penting dalam pelaksanaan AI.

Pemerkasaan kepercayaan digital dan pelaburan strategik juga disenaraikan bagi membangunkan ekosistem AI yang mampan.

“Tonggak ini akan memacu Ekonomi MADANI, menjadikan AI lebih maju, inklusif, dipercayai dan dirangka untuk memenuhi keperluan tertentu,” kata Anwar.

Beliau menegaskan bahawa rangka kerja ini bukan sekadar pelan hala tuju tetapi satu gerakan menyeluruh.

Kementerian Digital akan menerajui inisiatif ini dengan Pejabat AI Kebangsaan sebagai teras pelaksanaannya.

Anwar juga menyatakan hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah negara AI di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13).

“AI tidak akan menjadi instrumen untuk kumpulan tertentu, ia akan menjadi pemacu untuk semua,” tegasnya.

Transformasi digital diharap dapat memperkukuh tadbir urus, galak inovasi, dan tingkatkan kualiti hidup rakyat.

ASEAN turut berpotensi besar dalam membentuk pembangunan AI yang inklusif dan beretika.

Dengan hampir 700 juta penduduk, rantau ini mampu manfaatkan AI untuk merapatkan jurang pembangunan.

“AI dapat memperkasakan perniagaan kecil, martabatkan komuniti luar bandar, dan perkuat perkhidmatan awam,” ujar Anwar.

Malaysia telah mengambil langkah berani dalam pendigitalan melalui penubuhan Kementerian Digital.

Langkah ini diharap dapat memposisikan negara sebagai peneraju dalam bidang AI serantau. - Bernama